Kocaer Çelik üst üste beş yıldır Ege Bölgesi’nin demir çelik ihracat şampiyonu

Altı kıtada 140 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’nin sektöründe en büyük çelik profil ihracatçılarından Kocaer Çelik, Ege Bölgesi'nin demir çelik sektöründeki ihracat şampiyonluğunu 2022 yılında da sürdürdü. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, küresel rekabet güçlerini ve ihracatlarını daha da artırmak için katma değeri yüksek yeni ürünleri portföylerine eklemeye ve yurt dışı dağıtım ağlarını genişletmeye devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye’de ve Avrupa’da, çelik profil imalatı, servis merkezi ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren öncü şirketlerden Kocaer Çelik, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (EDDMİB) İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Ege Bölgesi’nin demir çelik sektöründe ihracat şampiyonu ödülüne layık görüldü. 2022 yılında ihracatını önceki yıla göre yüzde 44 artışla 396,2 milyon dolara yükselten şirket, böylece 2018’den bu yana şampiyonluğunu kesintisiz şekilde sürdürmüş oldu.

Katma değerli ürünler ve ihracatla büyümeye devam edecek

Katma değerli ihracat ile ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı her geçen yıl artırdıklarını belirten Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Kocaer Çelik olarak sadece Ege Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin ihracat yapan en büyük 100 şirketi arasında yer alıyoruz. Sektörümüzde yaşanan dalgalanmalara rağmen 2022 yılında üretim ve satış hedeflerimiz planladığımız şekilde gerçekleşti. Dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle hızla büyümesi beklenen güneş enerjisi ve madencilik sektörüne özel profillere yoğunlaştık. Bu sayede 2022’nin ilk dokuz ayında katma değerli ürünlerimizin toplam satışlar içindeki payını yüzde 42 seviyelerine çıkardık. 2023 yılında A1 ve A2 fabrikalarımızda yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile de küresel rekabet gücümüzü ve ihracatımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber yurt dışı dağıtım kanallarımız Kocaer Steel UK ve Kocaer Steel Ireland üzerinden ürünlerimizi Birleşik Krallık ve İrlanda’daki müşterilerimize en kısa sürede ulaştırıyoruz. Amerika, İtalya, İsrail, Peru, Kolombiya, Paraguay, Mısır ve Fas’ta yurt dışı satış temsilciliklerimiz bulunuyor. Ülke ekonomimize sağladığımız faydayı daha da büyütmek için satışlarımız içinde katma değerli ürünlerimizin payını artırmayı ve yurt dışı dağıtım ağımızı Kocaer Steel UK yapılanmasına benzer oluşumlarla farklı ülkelerde genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge çalışmalarında öncelik katma değeri yüksek yeni ürünler

Kocaer Çelik, bugün İzmir Aliağa’da 85.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m2 alanda 800.000 ton/yıl kapasiteli 3 Çelik Profil Fabrikası, 100.000 ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası, 120.000 ton/yıl kapasiteli Servis Merkezi ve 15 milyon kWh/yıl kapasiteli yenilenebilir enerji üretim tesisi (GES) ile üretimlerini sürdürüyor. 2015 yılında kendi segmentinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilen ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren Kocaer Çelik, bu yatırımıyla beraber çelikte yeni ürün, makine ve süreç tasarımı yapan bir mühendislik şirketine dönüştü. Ürün çeşitliliğinin genişletilmesi ve katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine odaklanan Kocaer Çelik, bugün 60’a yakın farklı kimyasal kompozisyon içeren kalitede ve 12 binin üzerinde çeşitli cins, ebat ve kalınlıklarda katma değerli ürün sunuyor. Şirket, başta güneş enerjisi, enerji ve madencilik sektörleri olmak üzere yapısal çelik, ulaşım, makine imalat, tarım, gemi inşa ve savunma sanayilerindeki müşterilerine, ihtiyaçlarına özel kişiselleştirilmiş ürünlerle hizmet veriyor.

2023 sonunda enerji ihtiyacının tamamını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak

Ege Bölgesi’nin en büyük çatı üzeri Güneş Enerji Santrali’nden birine sahip olan Kocaer Çelik, 15 milyon kWh güce sahip GES ile tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 33’ünü kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılıyor. 2023 yılının sonuna kadar üretimdeki enerji ihtiyacını tamamen temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefi doğrultusunda ise 15 milyon kWh/yıl kapasiteli arazi GES, 15 milyon kWh/yıl kapasiteli Rüzgar Enerji Santrali (RES) yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu sayede yıllık 17 bin ton karbon salımının önüne geçerken, 322 binin üzerinde ağaç dikimine eşdeğer çevresel fayda sağlamayı hedefliyor.