Konaklama vergisi  asayiş sorunu yaratır

İşler, getirilmek istenen konaklama vergisini sektör adına adil ve doğru bulmadıklarını söyledi. Uygulamanın kayıt dışılığı arttırabileceğine, asayiş sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken İşler, 'Bu vergi sektöre ağır gelir. Sektör bu yükün altında ezilir. Çoğu tesis kapanabilir' dedi

Konaklama sektöründe faaliyet gösteren turizmcilere yeni vergi yükümlülüğü getiren, geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 konaklama vergisi alınmasını öngören yasa teklifine tepkiler sürüyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, getirilmek istenen konaklama vergisini sektör adına adil ve doğru bulmadıklarını söyledi. Uygulamanın kayıt dışılığı arttırabileceğine, asayiş sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken İşler, "Bu vergi sektöre ağır gelir. Sektör bu yükün altında ezilir. Çoğu tesis kapanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı yetkisi

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile turizm tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin 'konaklama vergisi'ne tabi olması öngörüldü. Kanun teklifinin konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler ve geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 konaklama vergisi alınmasını da içeren dokuz maddesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Cumhurbaşkanına bu oranı bir katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde faklı oranlar belirleme yetkisi öngörüldü.

Vergi nerede, ne amaçla kullanılacak?

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, kanun teklifinin sektöre sorumadan, işbirliği yapılamadan, bürokratlarca masa başına hazırlandığını ve konaklama vergisi yoluyla bütçe açığının dengelenmek istendiğini söyledi. Bu verginin Avrupa ülkelerinde 'şehir vergisi' olarak alındığını ve ilgili belediyelerce şehir turizmi için harcandığını anlatan İşler, "Bu vergiyi devlet alacak, ama nerede, ne amaçla kullanacak bilemiyoruz" dedi.

Başka ülkelerdeki uygulamalarda, oda fiyatları üzerinden yüzde 0.25 - yüzde 0,5 vergi alınırken, Türkiye'de genel hasılat üzerinden yüzde 2 vergi alınmak istendiğini dile getiren İşler, "Bu şekliyle konaklama vergisini adil ve doğru bulmuyoruz. Burada bir yanlışlık var" diye konuştu.

Sektöre ek külfet

Yeni vergi yükümlülüğünün 2016'da ve 2017'de yaşanan ağır süreçlerden sonra yeni yeni kendisine gelmeye çalışan konaklama sektörüne ek yük getireceğini belirten Mehmet İşler, Turizm Geliştirme Ajansı payının ardından konaklama vergisinin sektöre ek külfet olacağını kaydetti. "Sektör, turizmin içinden gelen bir bakanın olduğu dönemde en ağır vergilere maruz kalıyor. Sektörle istişare edilmeden karar alınıyor, bu sektör bunu hak etmiyor" diyen İşler, yeni vergi uygulamasının yol açabileceği olumsuzluklara dikkat çekerken şu görüşleri dile getirdi:

Rekabet gücü kaybı

"Bu haliyle konaklama vergisi sektöre ağır gelecek, bu yükün altında ezilecektir. Bu vergi sektörün rekabetçi gücünü azaltacak. Vergi yükünden dolayı sektörün karlılığı azalacak, bilançolarında karlılık düşünce kredi limitleri düşecektir. Yabancı yatırımcı karlılığı düşen sektöre karşı sıcak bakmaz ve yatırım yapmaz. Daha az karlı hale gelen sektör yatırımcı için cazibesini yitirecek. Yabancı yatırımcı gelmeyecek. Mali sorunlarla baş etmeye çalışan konaklama tesisleri ağır koşullar altında zorlanarak kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak."

Müşteriye nasıl anlatacağız?

"Erken rezervasyondan yararlanıp 100 liradan oda alan müşteriden 2 lira vergi alırken, aynı anda geldikleri tesiste, aynı odayı son dakikada gelip 300 liradan alan müşteriye 6 liralık vergiyi nasıl anlatabiliriz?" diye soran Mehmet İşler, bunun haksız ve adaletsiz bir uygulama olacağını söyledi.

Vergi alamadığınız sektörlere yönelin

İşsizliğin yüzde 14'lere ulaştığı günümüzde ciddi oranda istihdam yaratan, ekonomiye ciddi katkılar sağlayan konaklama sektörünün üzerine yeni yükler getirilmesini doğru bulmadıklarını anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet zaten vergi toplayamıyordu ve şimdi de toplamakta zorlanacak. Sürekli vergi affı çıkıyor, vergisini ödemeyenler adeta ödüllendirilircesine affediliyor. Vergisini ödeyen ödediğiyle kalıyor. Vergilendirme adil olmalı. Dürüst, basiretli, vergisini ödeyen turizmcinin üzerine yük bindirilmemeli. Asıl olan vergi alınmayan ve toplanamayan alanların denetlenmesi. Kayıt dışılığın, vergi kaçağının önlenmesi. Kayıt dışı alanlar mükelleflerden kaçak vergileri toplamak yerine alınanların üstüne daha fazla yük getiriliyor. Bu da adil değil ve kamu vicdanını rahatsız ediyor."

Günlük kiralık evlere dikkat

Konaklama vergisi uygulamasının kayıt dışılığı arttırabileceğine, asayiş sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken İşler, kaygılarını anlatırken, "Devlet, toplamayı planladığından daha az vergi alacak. Günlük kiralık evler gibi, konaklama belgesi olmayan yerleri özendirecek. İkinci konut ve rezidans kiralamaları artacak ve vergi kaçakları oluşacak. Kayıt ve kontrol dışı bu mekanlar, geçmişte örneğini gördüğümüz asayiş sorunlarını gündeme getirebilecek" diye konuştu.

