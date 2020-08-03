Kongre ekonomik destek için harekete geçmeli

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'de hızla artan tasarruf oranının devletin koronavirüsten dolayı işini kaybedenlere destek sağlama imkanı getirdiğini ve "sert" bir karantinanın daha hızlı bir toparlanma getirebileceğini söyledi.

Kashkari, CBS televizyonunun "Face the Nation" programına yaptığı değerlendirmede, Amerikalıların pandemi döneminde dışarı çıkmamalarından dolayı daha fazla tasarruf yaptığını ve sonuç olarak, ilave mali destek için yurt dışından daha az borçlanma ihtiyacının olacağını kaydetti.

Kashkari, "Bu nedenle, tarihi anlamda çok fazla borçlanmaya gidilmesinden dolayı endişe duyuyoruz, ancak daha fazla tasarruf yapıyoruz. Bu, Kongre'nin en fazla zarar gören kesime destekte bulunması için daha fazla kaynağa sahip olduğu anlamına geliyor" dedi. Minneapolis Fed Başkanı, "Şimdi ABD kendisini düşük, çok düşük faizlerle fonlayabilir. Kongre bu fırsatı Amerikan halkını ve Amerikan ekonomisini desteklemek için kullanmalı" şeklinde görüş bildirdi.

Kashkari'nin bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunuyor. ABD'li kanun yapıcılar ve Trump yönetimi, 30 milyon kadar işsiz Amerikalıya işsizlik desteği sağlayan imkanın süresinin dolmasına karşın bu konuda yeni bir anlaşmaya varmakta zorlanıyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalardan dolayı zor durumdaki ekonomiye destek için işsizlik sigortası ve diğer yardımlar konusunda ortak bir zemin yakalamaya çalışıyor.



