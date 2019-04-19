Konkordato tek çare değil

Ege Finans Derneği (EFD) düzenlediği 'Finans Tadında Sohbetler' toplantısı, bankalarda ve kredi kayıt bürosunda hukuk müşavirliği ve üst düzey yöneticilik yapmış avukat ve arabulucu Bahattin Çelik'in sunumuyla İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ocak, derneğin üye sayısının her geçen gün arttığını belirtti ve derneğin gelecekteki projeleri hakkında konuklara bilgi verdi.

Toplantıda konkordato ile ilgili sunum yapan avukat ve arabulucu Bahattin Çelik, konkordatonun ödeme güçlüğü içinde olan firmaların hayatta kalmasını sağlayan bir destek süreci olduğunu söyledi. Çelik, "Konkordato hayatımıza yeni girmiş bir kavram değil. İcra İflas Kanunu'ndan itibaren hayatımızda olan fakat icra iflas sözleşmesinin ortaya çıkmasıyla birlikte unutulan ve bu sözleşmede sıkıntıların olmasıyla tekrar gündeme gelen bir kavramdır. Ekonomik sıkıntıların ortaya çıkmasından itibaren bilinen bir konu" diye konuştu.

Arabuluculara işlerlik kazandırmalı

Konkordatonun tek çare olmadığını anlatan Çelik, bu durumla ilgili 2004 yılında çıkan 'sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin yönetmelik' ile daha hızlı ve ucuz bir yöntemle borçların yeniden yapılandırılabileceğini kaydetti. Borçlunun bir mali müşavire hazırlattıracağı rapor ve mali tablolarını, alacaklı sınıflarına göre oluşturacağı teklifleriyle birlikte tüm alacaklılarına gönderip bir toplantı günü belirlemesi gerektiğinin altını çizen Çelik, şu bilgileri verdi: "Bu toplantıda bir oy toplayıcı seçilir. Teklifi (projesi), 1/2 alacaklı sayısını ve 2/3 alacak miktarını aşan bir çoğunlukla kabul edilirse, oy toplayıcı tarafından düzenlenen rapor Asliye Ticaret Mahkemesine sunulur. Mahkeme 30 gün içinde bir duruşma günü belirleyip ilan eder. Varsa itiraz edenleri dinleyerek kararını verir. Hatta istenirse ilerde projeyi denetlemek üzere bir proje denetçisi atanır. Böylece konkordatodaki bütün sonuçlar gerçekleşmiş olur. Peki çalışmayan bu hukuki müesseseye nasıl işlerlik kazandırılabilir? Çok basit iki değişiklikle, başına mahkemeden yeniden yapılandırma için geçici bir süre (örneğin 2 ay gibi) alarak takiplerin durdurulması, sonundaki mahkeme tasdik süreci yerine ise oy toplayıcı görevini de yerine getirecek bir arabulucu konularak arabulucu nezaretinde 1/2 alacaklı sayısı ve 2/3 alacak miktarını aşan kabul oluşursa borçların yeniden yapılandırılması sürecinin tamamlanması sağlanabilir. Böylece daha çabuk, pratik ve daha ekonomik bir çözüm yolu olacağı için ekonomik yaşamda yaratacağı hasar konkordatoya göre daha az olacak."