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Konut fiyat artışında Avrupa'da birinci olduk!

Avrupa ülkelerinde konut fiyatları ve kiralar hızla artarken, Türkiye bu konuda liderliği kimseye bırakmıyor. Eurostat verilerine göre 30 Avrupa ülkesinde konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke Türkiye

Konut fiyat artışında Avrupa'da birinci olduk!
23 Ekim 2021 Cumartesi 11:19

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye, Avrupa'da son bir yılda konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke oldu.

2020'nin ikinci çeyreğinden 2021'in ikinci çeyreğine kadar geçen sürede Türkiye'de konut fiyatları yüzde 29.2 arttı. Verilere göre Avrupa Birliği ortalamasında bu oran yüzde 7.3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 6.8 oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, 30 Avrupa ülkesi içerisinde Türkiye'de sonra fiyatların en çok arttığı ülke yüzde 16.1 ile Estonya yer alıyor. Bu ülkeyi yüzde 15.6 ile Danimarka ve yüzde 14.5 ile Çekya oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya'da ise ev fiyatları yüzde 10.9 arttı. Artış oranı Fransa'da ise yüzde 5.7 oldu.

Diğer bazı ülkelerdeki artış oranları ise şöyle: Hollanda (yüzde 12.8), Macaristan (yüzde 11.9), İsveç (yüzde 10.9), Bulgaristan (yüzde 9.1) ve Portekiz (yüzde 6.6), İsviçre (yüzde 4.7)

30 ülke içinde ev fiyatlarının düştüğü tek ülke ise yüzde 4,9 ile Kıbrıs oldu. Bunun dışında en düşük artış yüzde 0,4 ile İtalya ve yüzde 2,7 ile İngiltere'de yaşandı. Ev fiyatları Romanya'da yüzde 3 ve İspanya'da yüzde 3,3 yükseldi.

NEDEN YÜKSELİYOR

Uzmanlar, konut arzının düşük kalması, göçmen akını, düşük faiz oranları, salgın dönemindeki biriken tasarrufların konut fiyatlarındaki yukarı yönlü trendi ivmelediğini söyledi.

Etiketler; #konut fiyatları #konut fiyat artışı #türkiye
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