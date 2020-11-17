Konut fiyatları son bir yılda %29,6 arttı

TÜİK rakamlarına göre, Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki aya göre %12,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %16,3 azalarak 119 bin 574 olarak gerçekleşti.

Endeksa verilerine göre en fazla konut satışı yapılan 3 il içerisinde değer artışı en yüksek olan il İzmir olurken, konut satışlarında İstanbul ve Ankara en büyük paya sahip oldu. Yine Endeksa verilerine göre Ekim ayında Türkiye genelinde son 1 yılda konut satış fiyatları ortalama %29,6 artış gösterdi ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 728 TL, ortalama konut fiyatı 354 bin 640 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl olarak gerçekleşti. Ekim ayında konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi.

Yabancıya satış %23,1 yükseldi

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre %0,2 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre %23,1 artış göstererek 5 bin 258 oldu. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 azalarak 31 bin 423 oldu. Ekim ayı verilerini değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyası koşullarının değişmesi ve kampanya döneminde konut talebinin karşılanması sebebiyle bu düşüşü bekliyorduk. 2020 yılının 10 ayını göz önünde bulundurduğumuzda geçen seneye göre %27,0 artış olduğu görülüyor. Artışın sıfır konutlardan çok ikinci el konutlarda olduğu görülüyor. Pandemi nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında düşüş görülen gayrimenkul sektörünün toparlandığını ve 2020 yılını geçen senenin üstünde kapatacağını söyleyebiliriz. 2018 yılının Ekim ayında düşmeye başlayan konut satış değerlerinin Ekim 2019 itibarı ile artmaya başladığını görüyoruz. Bu artış 2020 yılında da devam etti. Konut satış fiyatlarındaki artışı hem bir süredir düşen fiyatların artmasına hem de pandeminin de etkisiyle yeni konut taleplerinin oluşmasına bağlayabiliriz.” Dedi.

Değer artışı en fazla İzmir’de

En fazla konut satışı olan 3 il içerisinde konut değer artışı en yüksek olan il İzmir oldu. İstanbul’da konut satış fiyatı artış oranı %18,7, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 69 TL, ortalama konut fiyatı 459 bin 797 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 22 yıl. Ankara’da konut satış fiyatı artış oranı %22,4, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 104 TL, ortalama konut fiyatı 4275 bin 624 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl. İzmir’de konut satış fiyatı artış oranı %24,5, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 494 TL, ortalama konut fiyatı 436 bin 750 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl.