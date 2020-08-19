Konutlar ilgi görüyor

Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, artan döviz ve enflasyon oranlarıyla birlikte konut fiyatlarının da yükseldiğini belirtti; doğal yaşam projelerinin ise ilgi görmeye devam edeceğini söyledi.

Özellikle pandemi nedeniyle nitelikli konut projelerinin her zaman revaçta olduğunu belirten Taylan Tanyer, insanların doğal, yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip olan projelere yöneldiğini ifade etti. Tanyer, "Son projemiz BulutOrman'da konutların %30'unda yaşam başladı. İnsanlar artık corona pandemisi nedeniyle evlerinde çok daha fazla vakit geçiriyor. Bu nedenle sosyal donatıları olan, peyzajı ve doğal yaşam imkanı da sunan projemiz çok beğenildi. BulutOrman konumu itibariyle hem kent merkezinin çok yakınında hem de yemyeşil bir ortamda güne başlamanıza imkan sunuyor. Burada özlenen komşuluk ilişkilerinin yanısıra özellikle çocuklar ve spor yapmak isteyenler de kendilerine sunulan pek çok olanaktan faydalanabiliyor. Pandemi nedeniyle insanların evlerdeki beklentileri de değişti. Daha küçük olan mutfaklar artık evde daha çok vakit geçirildiği için büyüme trendine girdi. Aynı şekilde evden home ofis olarak çalışanlar da arttı. Biz de bu beklentilere uygun revizeler yapıyoruz. İnsanlar evlerinden çıkıp kısa bir mesafe içinde toprakla doğayla temas etmek istiyor. Bizim projelerimiz de bu nedenle hem yurtiçinden hem de yurtdışından ilgi görmeyi sürdürüyor" diye konuştu.

Yatırımcılar kazanıyor

Tanyer Yapı olarak yatırımcıların tercih ettiği konut ve yaşam projelerini hayata geçirdiklerini söyleyen Taylan Tanyer, şu bilgileri verdi: "Bizim projelerimiz genelde yatırımcıların her zaman ilgisini görüyor çünkü BulutOrman'da temelden ev alanlar bugün 4 katı kar etmiş durumdalar. Burada hem inşaat kalitemiz hem de projenin içinde bulunduğu doğal yaşam ortamı ve sosyal donatılar belirleyici oluyor. Kalite her zaman kendisini belli eder ve zamanla değer kazanır.

Şu anda Covid 19 nedeniyle uluslararası seyahat imkanları kısıtlı bir halde. Türkiye'nin salgınla mücadele konusundaki istikrarlı tutumu devam ederse bu kapıların açılmasıyla birlikte satışlarda patlama olacağını düşünüyorum. Artan döviz fiyatları ülkemizdeki konutları yabancıların gözünde daha da önemli bir hale getiriyor. Fakat unutmamak lazım ki bizim de girdi maliyetlerimiz artmaya devam edecektir. Kısa süre içinde ev almak isteyenler acele etmeli. Şu anki enflasyonist koşullarda ilk alımı yapan kazanacaktır. Yatırım yapmak isteyenler beklemeden harekete geçmeli"

Yeni konut projeleri için de çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, "Yıl sonunda yeni projemiz olan Tan Urla'ya başlamak istiyoruz. Tan Urla 250 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. Türkiye ve yurtdışından şu anda bile ilgi görüyor. Yaklaşık 300 adet farklı tipte konutun bulunacağı Tan Urla'da, hobi bahçeleri, köy pazarı gibi organik tarım ve modern yaşamın tüm olanakları iç içe sunulacak" ifadelerini kullandı.