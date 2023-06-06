KOSBİ cazibe merkezi

İhracatta Türkiye'nin lokomotiflerinden biri olan ve ülkenin batıya açılan kapısı İzmir'de ulusal ve uluslararası onlarca markaya ev sahipliği yapan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) büyümeye ve gelişime açık yönüyle kentin gözbebeği konumunda.

Yüzlerce fabrikaya ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinin üretimini gerçekleştiren bölge, İstanbul Sanayi Odası'nın düzenli olarak açıkladığı ISO 500'de de her yıl birden fazla firmayla yerini alıyor. Ülkeye hatrı sayılır bir oranda döviz girdisi sağlayan bölge, sanayi devlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Hızla ve planlı bir şekilde büyüyen bölgeye ilgi her geçen gün artıyor. Mevcut fabrikaların kapasite artışı nedeniyle büyüdüğü ve yeni fabrikalar için arazilerin açıldığı KOSBİ'de nitelikli araziye ihtiyaç hergün daha da artıyor.



Bölgedeki bu açığın giderilmesi ve sanayicinin üzerinde çalışılmış nitelikli arazilere ulaşması, tesislerini ekonomik alanlara taşıması ve verimliliği artırması noktasında kurulan danışmanlık ve ticari gayrimenkul ekibi Coldwell Banker Life Ticari Team, bölgede hizmet vermeye başladı. Arazi geliştirme, fabrika ve depo konusunda uzman isimlerden oluşan ekip, KOSBİ içerisinde arsa sahiplerinin malını değerlendireceği, fabrika sahiplerinin ise doğru rakamlarla alım yapabileceği bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda bölgenin önemli sanayi tesislerine ziyarette bulunan Life Gayrimenkul çatısı altındaki uzmanlar bölgenin haritasını çıkarıyor. Metal sanayinin devlerinden EKO Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem ile bir araya gelen ekip, bölgenin gelişimi hakkında bilgi aldı. KOSBİ'nin ticari yolların kesiştiği bir kavşak noktada bulunduğunu belirten Yöndem “İzmir-İstanbul Otoyolu'nun üzerindeyiz. İzmir-Ankara hızlı treni için çalışmalar bu bölge üzerinde yoğunlaştı. Burası için bir metro projesi düşüncesi mevcut. KOSBİ limanlara ve havaalanına yakınlığı ile bir cazibe merkezi haline geldi. Burası genişleyebilecek büyük alanların olduğu bir bölge… Üstelik aynı havza içerisinde üç ayrı sanayi alanı, OSB mevcut. Kemalpaşa-Turgutlu-Bağyurdu… Bu da ciddi bir avantaj. Bölgede Türkiye'de ilk defa bir “lojistik köy” inşa ediliyor. Alt yapısı tamamlandı. Buranın tren yolu bağlantısı da olacak. Bahsi geçen bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin en gözde sanayi kuruluşlarının bulunduğu bir nokta haline geleceğiz” diye konuştu. Coldwell Bankar Life Brokerı Uğur Sezginer ise bölgenin son 10 yılda İzmir'in gözbebeği haline geldiğini ve uzunca bir süredir takip ettikleri bölgeye hızlı bir şekilde giriş yaparak hem sanayicinin sırtından yük almayı hem de arazi sahiplerine kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İzmirlilerin istihdam kapısı

İzmir Limanı'na ve kent merkezine 25, Adnan Menderes Havalimanı'na 40, Nemrut Limanı'na 75 ve Çeşme Limanı'na 115 kilometre uzaklığıyla lojistik bir organizasyonun tam göbeğinde yer alan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Türkiye'nin en büyük OSB'si olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. 500'ü aşkın firma ile İzmir'in ticaretine milyarlarca dolarlık katkı koyarak kentin gelişimine de önemli katkı sunuyor. Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayan bölge, kısa vadede hızlı büyüyerek bünyesinde barındırdığı firma sayısını bine, istihdam sayısını ise 50 binin üzerine çıkarmayı planlıyor. Bölgenin en önemli hedeflerinden biri de ticaret hacmini 14 milyar dolar seviyesine çıkarmak.