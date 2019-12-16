Koyun ve keçi sütüne rekor fiyat

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı inek sütü fiyatlarının çiftçiye yansıtılmaması için Tarım Kredi Kooperatifi devreye girdi. 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren Kınık'ta inek sütüne litre başı 2,30 TL, koyun sütüne 4,60 TL keçi sütüne de 3,45 TL ödeme yapılacak.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı inek sütü fiyatlarının çiftçiye yansıtılmaması ile ilgili soruna Tarım Kredi Kooperatifi İzmir'de açıkladığı süt fiyatı ile son noktayı koydu. Tarım Kredi Kooperatifi inek sütünün yanı sıra koyun ve keçi sütü fiyatını üyelerine duyurdu. Kınık'ta koyun, keçi ve inek sütü fiyatlarını açıklandı. 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren Kınık'ta inek sütü alımına başlayacak olan Tarım Kedi Kooperatifi, inek sütü yetiştiricisine litre başı 2,30 TL ödeme yapacak. Tarım Kredi Kooperatifi, koyun sütüne 4,60 TL keçi sütüne de 3,45 TL ödeme yapacak. Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yağ ve protein değerlerini önceleyen fiyatlama sistemi çerçevesinde süt alımı yaptığı yetiştiricilere yağ değerleri üzerinden prim ödemesi yapacak.

USK tavsiyesi

1 Ocak Çarşamba gününden itibaren İzmir ili Kınık ilçesinden inek sütü alımı yapacak olan Tarım Kredi Kooperatifi Ulusal Süt Konseyinin tavsiye ettiği şartlarda ve belirlediği fiyatlardan alım yapacak. Kınık dışında İzmir'in Ödemiş, Menemen ve Seferihisar ilçelerinden de inek, koyun ve keçi sütü alımı yapacak olan Tarım Kredi Kooperatifi inek sütüne litre başı 2,30 TL ücret ödeyecek. Tarım Kredi Kooperatifinin yaptığı bu hamle ile İzmir'de inek, koyun ve keçi sütü alımı yapan bir çok özel ve tüzel kurumun yetiştirici fiyatlarında iyileştirme yapması bekleniyor.

Tüm ilçelere yayılacak

Tarım Kredi Kooperatifi inek sütünün yanı sıra koyun ve keçi sütü alımı da yapacak. Koyun ve keçi sütü fiyatlarını da açıklayan Tarım Kredi Kooperatifi koyun sütü için litre başı 4,60 TL, keçi sütü için 3,45 TL ödeme yapacak. İnek sütünde olduğu gibi koyun ve keçi sütünde de yağ oranına göre prim ödemesi yapılacak. Geçen sene İzmir ve Aydın bölgesinde yaptığı koyun ve keçi sütü alımı ile küçükbaş hayvancılık sektörüne can suyu olan Tarım Kredi Kooperatifi bu sene de bu misyonunu sürdürecek. Şu an İzmir'e bağlı 4 bölgede 10'a yakın ilçede süt alımı yapan Tarım Kredi Kooperatifi gelen talepler doğrultusunda İzmir'in tüm ilçelerinde alım yapabilecek altyapıya sahip olduğu biliniyor.

1 yıllık sözleşme

Tarım Kredi Kooperatifi, yetiştiricilerle yaptığı sözleşmeler ile 1 yıl boyunca ürettikleri tüm sütü alma garantisi de veriyor. Tarım Kredi Kooperatifi ayrıca yaptığı sözleşme ile Ulusal Süt Konseyi'nin süte yapacağı her türlü zammı da sözleşmeyi yenilemeye gerek kalmadan fiyata yansıtmayı taahhüt ediyor. Yine yağ oranına göre prim ödemesi yapılan sözleşme ile garanti altına alınıyor.

Peynir üretimi

Konuyla ilgili bilgi veren Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer: "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin çoğaltılması aşamasında Tarım Kredi Kooperatifleri markette satılacak ürünleri temininde çiftçinin ürün değerlendirmesi çalışması başlatmıştır. Bu çerçevede Kınık ilçesinde üreticiden koyun, keçi ve inek süt alımına başlanacaktır" dedi. Kınık'ın 29 mahallesinin tamamından süt alınacağı bilgisini veren Başkan Doğruer: "Kınık'ta yaşayan ve geçmişten bugüne süt nakliyesinde deneyimli kişilerce yetiştiricinin sütü bu süt toplama merkezinde toplanacak. Süt toplama merkezlerinden her gün Tarım Kredi Firması tarafından süt alınarak işleme tesisine ulaştırılacak. Kınıklı üreticileri sütü burada peynire dönüşerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde satılacak. Buna ilave olarak ta hiç bir üretici mağduriyet yaşamayacak resmi anlamda ki muhatapları Tarım Kredi Kooperatifi olacaktır" dedi.

29 köyü kapsıyor

Kınık/Poyracık Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Nuran Tekeli, "Bölgemizde süt alımlarına Kooperatif olarak alımın 1 Ocak çarşamba günü başlanacak. Kooperatif olarak hem merkez mahallelerde, hem 20 köyümüzden süt alımı yapılacak. Organizasyon 29 köyü kapsayacak. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz bir firma süt toplarken üreticinin ücret ödemde muhatabı sözleşme yapmış olduğu Tarım Kredi Kooperatifi olacak" dedi.