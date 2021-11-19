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Kredi çekecekler dikkat! Faizler düştü!

Son dakika! Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirim kararının ardından kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti

Kredi çekecekler dikkat! Faizler düştü!
19 Kasım 2021 Cuma 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu gelişme sonrası gözler bankalara çevrildi. Kredi faizlerinin düşürülmesi beklenirken ilk hamle kamu bankalarından geldi.

Merkez'in kararının ardından kamu bankaları kredi faizlerinde indirime gitti. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

Etiketler; #merkez bankası #konut kredisi faizi #faiz #bankalar faiz
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