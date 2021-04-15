Kredili konut satışında büyük düşüş!

Türkiye genelinde "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Mart ayında yıllık bazda yüzde 49.7 azalarak 21 bin 815 adete ve ilk üç aylık döneminde yüzde 63.5 azalışla 47 bin 216 adete geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ipotekli satışların Mart ayındaki toplam konut satışları içinde payı yüzde 19.6 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21.3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il bir konut ile Hakkari oldu.

Bu dönemde, Türkiye genelinde konut satışları yüzde 2.4 artarak 111 bin 241'e yükseldi ve İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satışları Ocak-Mart döneminde ise yıllık bazda yüzde 22.9 azalışla 263 bin 50 adete gerilerken, bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25.2 azalışla 80 bin 370'e, ikinci el konut satışları ise yüzde 21.8 azalışla 182 bin 680'e geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart'ta yıllık bazda yüzde 2.1 azalarak 33 bin 365'e gerilerken, aynı dönemde ikinci el konut satışları yüzde 4.4 artışla 77 bin 876'ya yükseldi.