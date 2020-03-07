Kripto Para Borsaları ve Cüzdanlar Nasıl Kullanılır? Bitcoin & Altcoin Alım Satımı

Piyasadaki en büyük kripto para olan Bitcoin ve diğer kripto paralar (altcoin'ler) kripto para borsalarında alınıp satılıyor. Kullanıcılar ise kripto para borsalarında alıp sattıkları coin ve token'leri kendilerine ait kripto para cüzdanlarında veya borsalarda tutuyor.

Peki hızlı bir şekilde yükselen ve yatırımcıların dikkatini çeken Bitcoin ve altcoin'ler nasıl alınır? Kripto para borsaları ve kripto para cüzdanları nasıl kullanılır?

Kripto para borsaları nasıl kullanılır? Hangi kripto para borsası daha iyi?

Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoin alım satımı yapabileceğiniz global kripto para borsası: Binance

Türkiye'de kolay bir şekilde Bitcoin ve altcoin alıp satmak mümkün. Kullanıcılar Türk kripto para borsalarını veya Binance gibi Türk Lirası ile işlem yapılabilen kripto para borsalarında Bitcoin ve diğer kripto paraları alıp satabilir.

Binance, dünyadaki en popüler kripto para borsalarından biri. Binance'de alım satım komisyon oranları diğer borsalara göre çok daha düşük ve Binance'e Türkiye'deki bankalardan direkt Türk Lirası yatırmak mümkün. Bu açıdan Binance, Türkiye'deki kullanıcıların coin alım satımı için en çok tercih ettiği kripto para borsası.

Binance'e üye olup Türk Lirası yatırarak Bitcoin ve altcoin alıp satmaya başlayabilirsiniz. Bunun için Binance'e Türk Lirası yatırma rehberini inceleyin.

Türkiye'deki kripto para borsaları

Türkiye'de başlıca Paribu ve BtcTurk olmak üzere işlem hacmi yüksek ve güvenilir olan birkaç kripto para borsası bulunuyor.

Binance'e ek olarak Türkiye'deki borsalara da üye olarak banka hesabınızdan Türk Lirası yatırarak alım satım yapabilirsiniz. Ancak Binance Türkiye'deki kripto para borsalarına kıyasla birçok açıdan daha avantajlı.

Örneğin Binance'de alım satım yapabileceğiniz birçok farklı kripto para bulabilirsiniz. Buna ek olarak Binance'de alım satım hacmi yerel borsalara göre çok daha yüksek ve komisyon oranı çok daha düşük.

Kripto para cüzdanları nedir, nasıl alınır? Kripto para cüzdanı satın alma ve kullanımı

Bitcoin ve altcoin alım satımı yapacaksınız bir kripto para cüzdanına ihtiyacınız var demektir. Eğer sahip olduğunuz kripto paraları devamlı borsalarda tutarsanız belli ölçüde risk alırsınız. Kripto para borsaları hacklenme gibi olaylardan dolayı kripto paraları kaybedebilir.

Popüler kripto para borsaları bu tür olaylarda kayıpları kendileri telafi etse de bu her borsa da geçerli olmayabilir ve kullanıcılar da bundan etkilenebilir.

Bunun için yapılabilecek en iyi şey coin ve token'leri kendinize ait olan bir kripto para cüzdanınında tutmak. Piyasadaki en güvenli kripto para cüzdanları donanım cüzdanlar.

Şu an piyasadaki en iyi donanım cüzdanlardan birisi Ledger Nano X. Ledger'in son sürümü olan Ledger Nano X, üst düzey güvenlik sağlamasının yanı sıra bluetooth özelliği ile telefon ile her yerde kullanılabilir. Ledger Nano X'i satın almadan önce Ledger Nano X incelemesine göz atın.

Bitcoin & Altcoin Alım Satımı

Sonuç olarak, Bitcoin ve altcoin alıp satmaya başlamak aslında çok basit. Güvenli ve etkili bir şekilde Bitcoin alıp satmak için sadece iki şeye ihtiyacınız var. Birincisi, kripto paraları saklamak için Ledger Nano X gibi güvenli bir kripto para cüzdanı. İkincisi ise işlem hacmi yüksek, güvenilir ve komisyon oranı düşük bir kripto para borsası, yani Binance.

Tabi Binance'e ek olarak piyasadaki pek çok farklı kripto para borsasını da kullanabilirsiniz. Daha önce hiç kripto para borsası kullanmadı iseniz Coinbalina'da bulunan rehber niteliğine içeriklere bakabilirsiniz. Coinbalina'da kripto para borsaları ve kripto para cüzdanları kategorileri altında borsaların kullanımı, cüzdan kurulumu, güvenlik ve komisyon oranları gibi konularda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.