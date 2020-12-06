Kripto para kampı başlıyor

Kadın girişimcilerin kurduğu Crypto Women Turkey platformu, kripto para kampı düzenliyor. Katılımcılar toplamda 5 gün, yaklaşık 40 saat boyunca kripto paralar ve blokzincir teknolojisi konularında, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden eğitim alacak. 16 Aralık’ta başlayacak olan eğitimden sonra katılımcıların finansal okuryazarlığının gelişmesi ve daha bilinçli yatırım yapması hedefleniyor.

Eğitim ve danışmanlık hizmeti veren GlobalB ile kadın girişimcilerin kurduğu CryptoWomen Turkey iş birliği ve Bitexen ana sponsorluğunda ‘CryptoCamp Turkey’ projesi hayata geçiriliyor. 40 saat sürecek projeyle katılımcılara A’dan Z’ye blockchain ve kripto para eğitimi verilecek. Eğitim 16-20 aralık tarihleri arasında zoom üzerinden yapılacak. Projede yer alanlara eğitimin sonunda dijital sertifika verilecek.

Başvurular 15 Aralık'ta bitiyor

Eğitime ilişkin bilgi veren CryptoWomen Turkey kurucularından Pazarlama ve İletişim Uzmanı Aysun Ekşioğlu “Yeni başlayanlar, kendini geliştirmek isteyenler teknik ve temel analiz konusunda, finans alanındaki yeni teknolojiler alanında değişen dünyayı yakalamak isteyen herkesin bir şeyler öğrenebileceği online eğitim projesi. Katılımcılar eğitimin sonunda finansal okuryazarlığını geliştirecek ve kripto para borsalarında alım satım yapabilecek duruma gelecek. Bitexen, projemize destek verdi ana sponsor oldu. Başvurular 15 Aralık’ta bitiyor” dedi.

Kripto paraların insan hayatında daha çok yer alacağını söyleyen organizasyon ekibinden İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci İrem Savaş da sektörden geri kalmamak gerektiğini vurgulayarak, özellikle kadınların katılmasını istediklerini söyledi. Savaş, “Katılım için başvuru formunun doldurulması gereken eğitime, kripto paralar ve blockchain teknolojilerini öğrenmek isteyen, kendini bu alanda geliştirmek isteyen, sektörde iş arayışında olan, finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyen herkese katılabilir. Kampta eğitimleri, kripto paralar ve blockchain alanında uzman akademisyenler ve sektörde tanınan profesyoneller verecek” diye konuştu.