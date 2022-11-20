Kripto para ticaretine ilk defa giriş yapacak kişiler kripto para ticaretine nasıl başlanır sorusunun cevabını internet üzerinden aramaktadır.

Kripto para piyasasında birçok yabancı terim bulunduğundan kripto para ticaretine giriş yapacak kişiler bu terimler arasında kendini kaybolmuş şekilde hissedebilir. Sizlere CryptoTrading web sitesi olarak uzun seneler boyunca hizmet vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz süre boyunca yeni yatırımcıları ve yatırım yapmakta olan yatırımcılara yardımcı olmak için her zaman yeni içerikler üretmekteyiz. Bu yazımızda kripto para ticaretine yeni giriş yapacak kişilerin sorularını net bir şekilde cevaplayacağız. Kripto para ticaretinde bilmeniz gereken unsurları aşağıda detaylı bir şekilde anlatacağız.

- Kripto Paraların Yükselişi ve Düşüşü

Günümüzde birçok kişi tarafından kripto paralara yatırım yapılmaktadır. Kripto paraların bu kadar popüler olmasıyla birlikte birçok haberi de beraberinde getirmektedir. Haber sitelerinde görülen kripto paralarda dev yükseliş, kripto paralara dev düşüş gibi haber başlıklarını görmeniz çok olağan durumlar arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı kripto para ticaretine giren kişilerin piyasa içerisinde bir anda yükseliş veya bir anda düşüş olabileceğini bilmelerinde fayda vardır. CryptoTrading web sitemiz üzerinden önemli gelişmeleri takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.

- Kripto Para Piyasasının Güncel Yapısı

Bitcoin veya altcoinleri kripto para piyasasını araştıran birçok kişi bilgi sahibidir. Bu adlandırmalar 2011 senesinden itibaren Bitcoin türevleri kripto paraların ortaya çıkmasıyla başladı. Bitcoin’e alternatif olan her bir kripto para kendisine özgü alanda kullanılmak amacıyla piyasaya sürüldü. O günden günümüze kripto piyasasında birçok altcoin piyasaya sürüldü. Dolayısıyla kripto para piyasasında sadece Bitcoin değil birçok alternatif coin de bulunmaktadır.



Bitcoin Nasıl Alınır ve Satılır?

Kripto paralara ilgi duyan ve bu ilgisinin sonucunda yatırım yapmak isteyen kişilerin ilk olarak akıllarına Bitcoin nasıl alınır sorusu gelmektedir. Kripto para piyasasına yeni girenlerin akıllarına büyük bir soru işareti olarak dolaşan Bitcoin nasıl alınır sorusu aslına sanıldığı kadar zor bir cevaba sahip değildir. Sizlere dört kolay adımda kripto para nasıl alınır hakkında aklınıza takılan tüm soruları net bir şekilde cevaplamaya çalışacağız.

Adım 1 – Kripto Para Borsası Seçimi Yapmalısınız

Kripto paralara yatırım yapacak kişilerin ilk olarak kripto para alacakları bir borsa bulmaları gerekmektedir. Yatırım yapacak kişiler kripto para borsası seçimi yaparken borsanın güvenilir olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Kişiler platformun güvenilir olup olmadığını internet üzerinden detaylı bir araştırma yaparak analiz edebilir.



Adım 2 – Seçmiş Olduğunuz Güvenilir Kripto Para Borsasında Hesap Oluşturmalısınız

Kripto para yatırımı yapacağınız güvenilir bir kripto borsa platformu bulduysanız artık platform üzerinde işlemlerinizi gerçekleştirmek için hesap oluşturmanız gerekmektedir. Seçmiş olduğunuz kripto para platformunun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Hesabınızı oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İlk olarak hesabınızı oluştururken platformun sizden istediği kişisel bilgileri doğru bir şekilde girmelisiniz. Aksi takdirde üyeliğiniz ileri zamanlarda iptal edilebilir veya başarılı bir şekilde platform üzerine üye olamayabilirsiniz. Diğer bir önemli husus ise platform üzerindeki hesabınızı korumak için belirleyeceğiniz şifredir. Oluşturacağınız şifre hesabınızın güvenliği için zor ve tahmin edilmesi zor bir şifre olmalıdır. Oluşturduğunuz şifre eğer kolay ve tahmin edilebilir bir şifre olursa hesabınıza erişmek isteyen kötü niyetli kişiler tarafından erişilebilir. Bu sebepten dolayı tahmin edilmesi zor bir şifre belirleyerek platform kayıt işleminizi gerçekleştirmelisiniz.

BONUS BİLGİ: Platform üzerinde üst düzey güvenlik sağlamak istiyorsanız 2 faktörlü doğrulamayı aktif edebilirsiniz. Bu işlemi aktif ettikten sonra telefonunuza veya e-mailinize gelen kod ile hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Adım 3 – Kripto Para Hesabınıza Para Yatırmalısınız

Kripto para platformuna başarılı bir şekilde hesabınızı oluşturduysanız artık yatırım yapmaya çok az bir adım kaldı. Platform üzerinden kripto para alabilmek için hesabınıza para yatırmanız gerekmektedir. Hesabınıza yatıracağınız bütçeyi belirledikten sonra kripto para platformunun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinde bulunan “Para Yatır” bölümüne girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BONUS BİLGİ: Kripto para platformuna yapacağınız yatırım sizi zora sokacak tutarlarda olmaması çok önemlidir. Kripto para piyasalarında yükselişler olduğu gibi düşüşlerde olmaktadır. Bu sebepten dolayı yatırım yapacağınız bütçeyi bir şekilde analiz ederek para yatırma işlemi gerçekleştirmenizi öneririz.

Adım 4 – Kripto Para Satın Almaya Hazırsınız !

Kripto para almak isteyen yatırımcılar için artık son adıma gelmiş bulunuyoruz. Bitcoin nasıl alınır sorusunun cevabını bu adım da sonlandırıyoruz. Kripto para platformu üzerinden para yatırma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiyseniz artık dilediğiniz kripto paraları platform üzerinden satın alabilirsiniz.

İlk olarak kripto para platformunun internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden “Kripto Para Piyasası” bölümüne giriş yapıyoruz. Girdiğimiz kripto para piyasası bölümünden yatırım yapmak istediğimiz kripto paraları bularak satın alabilirsiniz. Bu işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdiyseniz artık sizlerde kripto para piyasasına yatırım yapan bir yatırımcı oldunuz.



Soğuk Cüzdan Nedir?

Soğuk cüzdan, kripto paraların çevrimiçi riskler ile karşı karşıya kalmaması için birçok yatırımcı tarafından tercih edilmektedir. Soğuk cüzdanlar internetsiz olarak yani çevrimdışı olarak çalışmaktadırlar. Bu donanım cüzdanlarının bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Bu cüzdanlar genel ve özel bir anahtar oluşturmak için “random” sayı üretmeyi sağlayan fiziksel elektronik cihazlarda oluşmaktadır.

Soğuk cüzdan, internete bağlı olmadığından dolayı bilgisayar korsanları tarafından yapılan saldırılara, siber saldırılara, yetkisiz bir şekilde cüzdanınıza erişmek isteyen kötü niyetli kişilere karşı büyük bir güvenlik önlemi almanızı sağlamaktadır. Soğuk cüzdan üzerinde yatırım yapılan fonlara sadece özel anahtarı bilen kişi erişim sağlayabilmektedir. Dolayısıyla hesap sahibi olan kişi kendisine tanımlanan özel anahtarı başka bir kişi ile paylaşmadığı sürece fonları güvenli bir şekilde soğuk cüzdan üzerinde muhafaza edilmektedir. Fiziksel cüzdanlar, olası bir anahtar durumunun kaybedilmesi durumunda ise hesap sahibi tarafından erişilemez duruma getirilebilmektedir.

Soğuk cüzdan hakkında daha fazla bilgiye erişmek istiyorsanız, www.cryptotrading-bg.com web sitemizde yayımlanmış olan soğuk cüzdanlar ile ilgili olan tüm makaleleri inceleyebilirsiniz.

Soğuk Cüzdan Neden Tercih Edilir?

Günümüzde kripto paraya yatırım yapan kişiler arasında soğuk cüzdan kullanımı günden güne artmaktadır. Soğuk cüzdanları genel olarak hızlı bir şekilde al-sat işlemi yapan yatırımcılar tercih etmemektedir. Soğuk cüzdan üzerinden al-sat işlemi yapmak maalesef ki pratik değildir. Fakat uzun vadeli yatırım yapan yatırımcılar veya yatırım boyutu yüksek olan kripto para yatırımcıları tarafından soğuk cüzdanlar sıklıkla kullanılmaktadır.

Soğuk cüzdanların yapısı gereği güvenlik en temel unsurlardandır. Yatırımcılar kripto para bakiyesini görmek için soğuk cüzdanını bilgisayara bağlaması gerekmektedir. Öyle ki yatırımcıların cüzdanlarını bağladıkları bilgisayar da kötü amaçlı yazılım(virüs) bulunuyorsa sistem bu zararlı yazılımdan kendini korumaktadır. Dolayısıyla soğuk cüzdanınız kötü amaçlı yazılımdan etkilenmemektedir.

Soğuk cüzdanlar küçük ve girilemeyen donanımlardan oluşmaktadır. Sıcak cüzdanlar da kripto para barındıran yatırımcıların güvenlik anahtarları tek bir merkezde tutulmaktadır. Dolayısıyla kripto para anahtarı barındıran merkez hacklendiği zaman bu anahtarlar üçüncü kişilerin eline geçebilmektedir. Bu durumda sıcak cüzdanlar, soğuk cüzdanlara göre daha savunmasızdır diyebiliriz.

