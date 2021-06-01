Kripto para yeniden yükselişte

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, Bitcoin 36,000 doları aşarken, Ethereum da yüzde 15'e yakın yükseldi ve toplam piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerine çıktı

Gelen alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca bir birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

Son 24 saat içinde 34,241.94 ve 37,896.74 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.67 artışla 36.716.36 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.48 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla 645 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,289.96 ve 2,739.74 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.65 artışla 2,633.24 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.69 ve piyasa hacmi de yaklaşık 39 milyar dolarlık artışla 306 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yatay hareket etti . Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.11 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 629 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,179 kripto para biriminin işlem gördüğü 387 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.2'sini Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 119 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

"Michael Saylor, MicroStrategy CEO’su, CNN ile gerçekleştirdiği ropörtaj sırasında BTC’yi, madencilik faaliyetlerini ve oynaklığın yüksek olması gibi konuları ele aldı.

"Madencilik Konseyi’nin kurulmasına önayak olan CEO, ana akım medyanın kısa vade fiyat hareketlerine odaklandığını Bitcoin’in hisse senetlerine nazaran 10 kat, altına nazaran 100 kat kar bıraktığını ve istikrarlı bir fiyat hareketinden ziyade canlılığı tercih ettiğini vurguladı.

"Dogecoin’de yaşanan artış neredeyse durma noktasında. İşlem hacmi bakımından majör kripto para birimlerini geride bırakan Dogecoin’de zincir üstü veriler yavaşlamaya başladı. Ay başında işlem hacmi 82 milyar dolar olan kripto para birimi ay sonuna gelindiğinde 5 milyar dolarlık hacim yazıyor.

"ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ripple’ın önceki yıllarda XRP hakkında aldığı yasal danışmanlığın açıklanmasını talep etti. Hakim Sarah Netburn ise bu talebi reddederek Ripple’ın itiraz hakkı olduğunu açıkladı. Ripple savunmasını aşmak için yapılan bu hamlenin karşılıksız kalması da anlık XRP paritesine pozitif yansıdı.

"Amerika’nın en eski bankası olan BNY Mellon İrlanda Dijital İnovasyon Merkezi’nde kripto para hizmeti vermeye başlayacak. Farklı kripto paraları içerecek olan hizmet kurumsallara depolama hizmeti vermeyi de amaçlıyor."