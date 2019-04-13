Kruvaziyer'de hedef 350 bin yolcu 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu sezon Türkiye’ye yaklaşık 350 gemiyle 350 bin yolcunun gelmesini beklediklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, oda olarak dünya kruvaziyer sektörünün en büyük buluşma noktalarından olan Miami'deki 2019 Seatrade Cruise Global Fuarı'ndan güzel haberlerle döndüklerini belirtti.

Fuarda kruvaziyer operatörlerine ve fuar katılımcılarına Türkiye'deki fırsatları ve limanlarını anlattıklarını aktaran Öztürk, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini dile getirdi.

Öztürk, kruvaziyer firmalarının rotalarını 2020 yılından itibaren kuvvetli şekilde yeniden Türkiye'ye çevireceklerini aktararak "Bu sezon Türkiye’ye yaklaşık 350 gemi ile toplam 350 bin yolcunun gelmesini bekliyoruz. Bu gemilerin yaklaşık 250'sinin Ege Ports Kuşadası Limanı'na yanaşacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kruvaziyer gemiler için vazgeçilmez bir rota olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizminde zor günleri geride bıraktık. Tanıtıma hiç ara vermedik. Ülkemize inandık. Şimdi 28 milyon yolcuya hitap eden ve 35 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel kruvaziyer pazarına güçlü şekilde geri dönüyoruz. 3 milyon yolcu kapasiteli planlanan Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın tamamlanması bu toparlanmaya güçlü bir destek verecektir. İstanbul'un kruvaziyer gemileri için çekim merkezi olmasıyla beraber İzmir ve diğer limanlarımızın canlanacağına, 2013 yılındaki 2 milyon 240 bin yolcu rekorunu kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz."

Öztürk, Türkiye seferlerine üç yıl önce ara veren Amerikan kruvaziyer firmaları da 2019 sezonundan itibaren Türk limanlarını yeniden programlarına aldıklarına işaret ederek Norwegian Cruise Line’ın yanı sıra bu sezon rotalarını yeniden Türkiye'ye çeviren Oceania Crusises ve Regent Seven Seas Cruise 14 sefer, Holland American Line 11 sefer, Royal Carribbean Cruises 4 sefer, Viking Cruises 2 sefer, Windstar Cruise'un ise 25 sefer yapacağına vurguladı.

Öte yandan, Norwegian Cruise Line Üst Yöneticisi Frank J. Del Rio, 2020 yılında Türkiye’ye olan sefer sayılarını 65'e çıkarttıklarını bildirdi. Del Rio, "Biz Türkiye'ye dönen ilk firmayız. Türkiye'yi çok özledik. Bu özlem 2019 yılında sona erdiği için çok mutluyuz. Bizim için en iyi satan ve en çok kar getiren destinasyon Türkiye’dir." değerlendirmesinde bulundu.