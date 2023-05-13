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Kruvaziyer “Europa“ ile Bodrum'a 343 turist geldi

Malta bayraklı "Europa" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti

Kruvaziyer “Europa“ ile Bodrum'a 343 turist geldi
13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:47

Rodos Limanı'ndan gelen 199 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu Alman, İsviçre ve Avusturya uyruklu 343 yolcu ile 279 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Europa", akşam saatlerinde İzmir Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #Bodrum Cruise Port #kruvaziyer #liman #muğla #yolcu gemisi
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