Kur fırladı, beyaz eşya satışları durma noktasına geldi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası beyaz eşya satışları durma noktasına geldi. Yükselen kur fiyatları beyaz eşya satıcılarını endişelendiriyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası yükselen kur fiyatları beyaz eşya sektörünü olumsuz etkiledi. Satışların durma noktasına geldiği sektörde kaos havası hakim.

Kurdaki yükselişin beyaz eşya satıcılarını endişelendirdiğini aktaran İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, “Beyaz eşya sektöründe herkes tedirginlik içinde. Kurdaki yükseliş tüm ürün fiyatlarına yansıyor. Beyaz eşyada şu an kaos ortamı var. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesiyle kur fırladı. Ortalık toz duman oldu. Zaten uzun süredir sektörde bir durgunluk vardı şimdi üzerine bir de bu kararın yansıması oldu. Enterasan bir süreç yaşıyoruz. Bir geçiş dönemindeyiz. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün koyamıyoruz. Şu anda kurdaki yükseliş nedeniyle bazı ürünlerin satışı durdu. Esnaf satış yapıyor ama tedirgin. Esnaf sattığım ürünün yerine yenisini koyabilir miyim endişesi taşıyor” ifadelerini kullandı.



Yüzde 9 zam kapıda

İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi Feridun Özkan ise faiz indirimi kararıyla birlikte kasım ayı başından itibaren beyaz eşya ürünlerine yüzde 9’a varan zamların geleceğini belirterek “Faiz indirimiyle birlikte beyaz eşya ürünlerine ay başından itibaren yeni zamlar gelecek. Vade farklarında bir düşüş yaşanacak. Şu anda beyaz eşyada bir fiyat artışı var. Yeni zamlarla birlikte satışlar daha çok düşecek. Zaten bir durgunluk vardı. Şimdi daha da kötü bir tablo oluşacak. Beyaz eşya satışının yanı sıra fabrikalarda beyaz eşya üretimi de yok. Çip krizi bizim sektörümüzü de etkiliyor. Bu kriz nedeniyle mal üretmekte fabrikalarımız çok zorluk çekiyor. Sektörde alım gücünün çok düşmesi nedeniyle bir belirsizlik hakim” diye konuştu.