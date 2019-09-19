Kur riski tartışılacak

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” panellerinin dördüncü durağı İzmir olacak. Panel, 25 Eylül 2019 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin işbirliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu panellerin dördüncüsü İzmir’de gerçekleştirilecek. 25 Eylül 2019 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapılacak Panel’de uzmanlar; Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin “kur riski”ni nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca Akbank T.A.Ş, Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Eralp Denktaş, CFA “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” ve KMPG Türkiye İş Ortağı Kerem Vardar “Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi” konuları hakkında bilgilerini aktaracak.

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” paneli, ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneklerinin üyeleriyle, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak.

TSPB tarafından yapılan açıklamada, panel öncesinde ve eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında 1 saat süreli B2B görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlandığı belirtildi.