Küresel rekabet üniversite-sanayi iş birliği ile mümkün

Ege Üniversitesi ile tıbbi görüntüleme sektörü şirketlerinden Siemens Healthineers arasında Temel Araştırma Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imza töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, küreselleşen dünya pazarında rekabet şansının artmasının ancak üniversite-sanayi iş birliklerinin artması ile mümkün olacağını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’deki MR araştırmalarında öncü bir rol üstlenen Ege Üniversitesi ile tıbbi görüntüleme sektörü şirketlerinden Siemens Healthineers arasında Temel Araştırma Sözleşmesi imzalandı. Tıbbi görüntüleme alanında Siemens Heathineers’ın fark yaratan teknolojisini ve uzmanlığını, Ege Üniversitesi’nde araştırmacıların yenilikçi fikirleriyle bir araya getirecek iş birliği, Türkiye’nin tıbbi görüntü teknolojilerini sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olması için araştırmacılara, inovatif fikirleri ve projelerinde gerekli desteği ve alanı sunmayı hedefliyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel sanayi-üniversite iş birliklerine önemli bir örnek oluşturan anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini açıkladı.



Önemli bir işlev üstlenecek



İmza töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak “Üniversitemizde yarattığımız bilim üretme iklimi neticesinde oluşturduğumuz fayda ağı, toplumun hemen her kesimine ulaşmıştır. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve Ar-Ge dahil tüm faaliyetinde ortaya koyduğumuz bu dönüşüm seferberliği, üniversite-sanayi iş birliklerimize de sirayet etmiştir. Bizler Ege Üniversitesi olarak bilgiyi, sanayi ve üniversite iş birliği içerisinde üretebileceğimize; teknolojiyi de bu yöntemle geliştirerek ülke ekonomimize ciddi katkılar sunabileceğimize yürekten inanıyoruz. Ülkemizin küreselleşen dünya pazarında rekabet şansının artması ancak üniversite-sanayi iş birliklerinin artması ile mümkündür. Bizler Ege Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, dünyanın devleri arasında yer alan ve sektörel bazda oldukça çeşitli alanlarda üretim yapan Siemens Healthineers ile iş birliği yapmayı bu anlamda oldukça değerli buluyoruz” dedi.



Kullanan değil üreten bir ülke için



Prof. Dr. Budak, biyomedikal alanda inovatif fikirleri ve projeleri olan araştırmacıların desteklenmesine olanak sağlayan iş birliğinin ülkemizin tıbbi görüntü teknolojilerini sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olması için yürütülecek çalışmalara önemli bir zemin oluşturacağını kaydetti. Sözlerinin devamında ise Prof. Dr. Budak, “Sağlık ve mühendislik alanlarında multidisipliner çalışmaları öngören iş birliğimiz kapsamında; tıbbi görüntüleme sistemlerimizin daha verimli kullanılması için teknik eğitimler düzenlemenin yanı sıra; ileri teknoloji Manyetik Rezonans sistem yazılımlarının geliştirilmesi için ortak araştırma projeleri de yürüteceğiz” diye konuştu.



Akademinin potansiyeli gerçeğe dönüşüyor



Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ise “Siemens Healthineers Türkiye olarak ülkemizin gelişiminde üniversite-sanayi iş birliklerinin çok önemli bir işlev üstlendiğine inanıyoruz. Özellikle tıbbi görüntüleme alanında Türkiye’deki akademi dünyasının taşıdığı potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için gerekli teknolojileri, bilgi birikimini ve araştırma alanlarını sağlamak amacıyla bu yöndeki çalışmalarımıza uzun yıllardır devam ediyoruz. Türkiye’nin en değerli eğitim kurumlarından biri olan aynı zamanda nitelikli MR araştırmalarında çok önemli çalışmalara imza atan Ege Üniversitesi ile bu yöndeki iş birliklerimize bir yenisini daha eklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.