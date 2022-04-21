Kuru meyve ihracatçılarında bayrak değişimi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(EKMMİB) genel kurul toplantısında birliğin yeni başkanı Mehmet Ali Işık oldu. İhracatçıların risklerinin arttığını belirten yeni başkan Işık, riskler karşısında “el ele verelim” çağrısında bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(EKMMİB) genel kurul toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Birliğin 2022-26 yılları arasında yönetecek kadroların belli olduğu toplantıda görev süresi dolan EKMMİB Yönetim Kurulu Birol Celep’in yerine Mehmet Ali Işık seçildi.

İhracatımızı artırmak bizim elimizde

Genel kurul toplantısında başkanlık görevini devreden EKMMİB Yönetim Kurulu Birol Celep, geride kalan dört yıllık süreçte üretim ve ihracatı sürdürülebilir bir şekilde attırmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Covid-19 pandemisi nedeniyle pek çok sektörün büyük sıkıntılar yaşadığı iki yıllık süreçte kuru meyve sektörünün ihracatını 1,5 milyar dolar seviyesine çıkardığını vurgulayan Celep, “5 yıldır 1.3-1.4 milyar dolar seviyelerinde seyreden ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 2.4’lük artışla 486.160 ton, değer bazında ise yüzde 11’lik artışla 1 milyar 563 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz olarak ise ülkemizin toplam kuru meyve ihracatındaki payımız ise miktar bazında yüzde 68, değer bazında ise yüzde 55 olarak gerçekleşmiş. Biliyoruz ki ülke ve sektör olarak potansiyelimiz bunun çok üzerinde ve ‘rakip değil meslektaş’ olduğumuz bilinci ile ürünlerimizin hem kalitesini hem de ihracat gelirlerimizi arttırmak bizlerin elinde” ifadelerini kullandı.

“Birbirimize sahip çıkalım”

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Ali Işık ise yeni dönemde 1,5 milyar dolar seviyesine çıkan kuru meyve sektörü ihracatının üzerine çıkacaklarını söyledi. İhracatçıların risklerinin artığına da dikkat çeken Işık, “Risklerimiz çok büyüdü. Biz ihracatçılar olarak 10 tane büyük riski yönetiyoruz. Riskler bizim omuzlarımızda. Bütün riskleri yönetebilmek için birlik olmamız ve sağlam bir limanımız olması gerekiyor. İşte bizim limanımız burası. Burada el ele vermemiz lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Hep birlikte bunu başaracağız” şeklinde konuştu.