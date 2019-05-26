Kuru meyvenin fiyatını Türkiye belirleyecek

Türkiye üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda, dünya genelinde fiyatların oluşmasında da belirleyici ülke olmak için harekete geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin kuru meyveler ve fındık sektörlerinde dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkesi olduğunu, bu gücümüzün böylesi uluslararası platformlarda dile getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru meyve sektöründe fiyat istikrarının sağlanması için geçtiğimiz yıllarda alım yaptığını hatırlatan Pakdemirli, TMO'nun kuru meyve alımı yapması konusunda çalışmaların yapıldığını, sürdürülebilir bir üretim ve ticaretin sağlanması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sağılınız için tüketin

Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi'ne misafir konuşmacı olarak katılan kalp doktoru Mehmet Öz, kongre tarihine geçen bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlıklı bir yaşam için insanın kendisi sevmesi ve kendine iyi bakması, egzersiz yapması, yeterli uyuması ve işlenmiş gıdalardan uzak durması gerektiğini ifade eden Dr. Öz, katılımcılara sağlıklı kuru meyveler tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Doktor Mehmet Öz, 21. yüzyıl insanının yaşlanmayı geciktirmek istediğini ve 100 yaşın üzerinde yaşamak istediğini, gıda tüketiminde tercihini buna göre yaptığını dile getirdi. Kuru meyvelerin faydalarını anlatan Öz, "Kuru meyve şeker muhteviyatını dengeliyor, kuru yemiş diyetleri obeziteyi minimize edebiliyor, kolestorole iyi geliyor, kemik gelişimlerinde çok faydalı, kuru meyveyi doğru zaman planlayıp tüketirsen zayıflarsın, kalori değeri tatmin duygusu daha az yiyerek zayıflamış oluyorsun. Ben yaşlı değilim ve de yaşlanmak istemiyorum diyor bu yüzyılın tüketicileri daha uzun yaşamak için neler yiyoruz diye bakıyor insanlar. Kayası, kuru üzüm, incir burada öne çıkıyor. Kuru meyveler ve Tabiki sürdürülebilirlik çok önemli" şeklinde konuştu.

Duygularınızı katın

Kuru meyve üreticilerine ve ihracatçılarına da tavsiyelerde bulunan Doktor Öz, sözlerini şöyle tamamladı; "Kuru meyve tanıtımlarımızı duygularımızı da katarak anlatıp tanıtmak tüketimi arttırmalıyız. İnsanlar insan sağlığına uygun, ilaç kalıntısız temiz ürünler yemek yiyorlar ve etiketlerine bakıyorlar. Sosyal medya ile insanları tüketim toplumu haline getirmeliyiz. Üretim yaparken, yaşadığımız dünyayı da temiz tutmamız gerektiğini unutmamalıyız."

Önemli temsil

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği en üst istişare organı olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (International Nut and Dried Fruit Council-INC)'nde Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanı düzeyinde temsil edilmesinin sektöre büyük güç verdiğini kaydetti.

Alivre satışın önüne geçmeliyiz

Türkiye'nin kuru meyve üretim ve ihracatındaki dünya liderliğini, fiyat politikalarının belirlenmesinde de göstermesi için çaba gösterdiklerini anlatan Celep, "Türkiye'ye yıllık ortalama 1 milyar dolar döviz kazandıran çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden daha fazla döviz kazanmamız için alivre satışların önüne geçmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin ve TMO'nun oyun kuruculuğu ile bu sorunun üstesinden geleceğiz. 2017-18 sezonunda TMO 5 bin ton kuru üzüm alarak Türk üzüm üreticisinin ürününün 4 liradan 6-7 TL bandına taşınmasını sağladı, ülkemiz 100 milyon dolar daha fazla döviz elde etti. Bizim görevimiz ithalatçıların daha ucuza Türk üzümünü almasına aracılık etmek yerine Türk üreticisinin ürününün katma değerli ihracatına aracılık etmek" diye konuştu.