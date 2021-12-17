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Kurulan şirket sayısı kasımda arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayında kurulan şirket sayısının önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 10 bin 192'ye çıktığını açıkladı

Kurulan şirket sayısı kasımda arttı
17 Aralık 2021 Cuma 11:31

TOBB'un yayımladığı kasım ayı istatistiklerine göre, 2021'in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 oranında azaldı. 2021’in 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,5 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 oranında azaldı.

Kasım ayında önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 oranında arttı; kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,4 azaldı. Önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,0, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,0 oranında arttı.

Kasım 2021’de, Kasım 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 oranında azaldı. Kasım 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 57,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 3.700 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33 oranında arttı.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Kasım 2021’de kurulan toplam 10 bin 192 şirket ile 110 kooperatifin yüzde 84,4’ü limited şirket, yüzde 14,5’i anonim şirket, yüzde 1,1’i ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7’si İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,5’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kasım 2021'de kurulan 1406 yabancı ortak sermayeli şirketin 723'ü Türkiye, 108’i İran, 44’ü Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1406 yabancı ortak sermayeli şirketin 163’ü anonim, 1243’ü limited şirket. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1726’sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 716’sı gayrimenkul acenteleri ve 630'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurulan şirket #tobb #şirket #şirket kurma
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