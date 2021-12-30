5 KİRAZ 75 TL
5 KİRAZ 75 TL
0
KENDİNİ KÖPEK SANAN EŞEK
KENDİNİ KÖPEK SANAN EŞEK
0
YENİ YILDA AŞIK OLUN!
YENİ YILDA AŞIK OLUN!
0
İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0

Kuruyemişi artık gram gram alıyoruz!

Kuruyemişi artık gram gram alıyoruz!
30 Aralık 2021 Perşembe 10:37

Son bir yılda kuruyemiş fiyatlarına yüzde 200 zam geldi. Zamlara rağmen yılbaşı öncesi vatandaş kuru yemiş alma alışkanlığını değiştirmedi. Ancak fiyatlardaki pahalılık nedeniyle vatandaş artık kilo kilo değil, gram gram kuruyemiş almaya başladı.

Yılbaşı öncesi kuru yemiş fiyatlarında yüzde 200'e varan fiyat artışları, talebi düşürdü. Kilo fiyatları son 1 yıl içinde artış gösteren kuru yemiş türlerinden Antep fıstığı 170, badem 160, kahve ise 160 liraya yükseldi. Fiyatlardaki artış, vatandaşların yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışını da değiştirdi. Daha önce kilo ile alınan kuru yemişler, fiyat artışı sonrası gram olarak alınırken, esnaf ise bu durumun satışlarını azalttığını dile getiriyor.

Gaziantep Kuruyemişçiler Odası Başkanı Settar Kıratlı, fiyat artışının, vatandaşın yılbaşı geleneğini kilo yerine grama dönüştürerek devam ettirdiğini ancak kendilerinin satışını azalttığını belirtti. Kıratlı, "Kuru yemiş yılbaşı geleneği halini aldı. Herkes yeni yıla girerken evine gitmeden kuruyemiş alır ve geç saatlere kadar televizyon karşısında tüketirdi ama kuruyemiş fiyatları genel olarak son 1 yılda yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Durum böyle olunca yılbaşı öncesi vatandaş alım şeklini değiştirdi. Eskiden kilo olarak alınan kuruyemişler şu anda gramla alınıyor. Biz de kuruyemişte kilo dönemi bitti, gram devri başladı, şeklinde yorumluyoruz" diye konuştu.

Kuruyemişçi Kerem Şekeroğlu ise son 1 yıl içinde döviz artışına bağlı olarak ürünlerin zamlandığını ve bu durumun satışlarını yüzde 50 düşürdüğünü kaydetti. Şekeroğlu, fiyatı en çok artan ürünlerin Antep fıstığı, kaju, badem ve kahve olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuruyemiş #kuruyemiş fiyatları #yılbaşı #zam
Önceki Haber
Osmangazi Üniversitesi 41 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir'den şimdi de öğrencilere ücretsiz yemek
Bakan Nebati "84 milyon neden parası olanın zararını karşılasın?" sorusuna yanıt verdi
Bakan Nebati "84 milyon neden parası olanın zararını karşılasın?" sorusuna yanıt verdi
0
İZTO Başkanı Özgener’den 36 bin üyeye indirim müjdesi
İZTO Başkanı Özgener’den 36 bin üyeye indirim müjdesi
0
Altını olanlar dikkat! Merkez Bankası destek verecek
Altını olanlar dikkat! Merkez Bankası destek verecek
0
Enflasyonu yüzde 58 olarak hesaplayan ENAG, TÜİK Başkanı'nın eleştirilerine yanıt verdi
Enflasyonu yüzde 58 olarak hesaplayan ENAG, TÜİK Başkanı'nın eleştirilerine yanıt verdi
0
Yorgancılar: Enflasyon düşmezse bedeli ağır olur
Yorgancılar: Enflasyon düşmezse bedeli ağır olur
0
Evde yılbaşının maliyeti bile 400 lira!
Evde yılbaşının maliyeti bile 400 lira!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.