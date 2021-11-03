Laminat parkeye üst üste 8 kez zam geldi

Kurdaki yükseliş ve ardı ardına gelen zamlar laminat parke satışlarını önceki yıllara göre oldukça düşürdü. Satışları gerileyen laminat parke satıcıları ise ihracat noktasında önlerinin açılmasını istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Son dönemde kurdaki yükseliş ve ardı ardına gelen zamlar zemin kaplamalarında tercih edilen laminat parke satışlarını da etkiledi. Laminat parke satışlarının önceki yıllara göre oldukça gerilediğini ifade eden laminat parke satıcıları, düşen satışlarını ihracatla yükseltmek istiyor.

Laminat parkeye yılbaşından bu yana 8 kez zam yapıldığını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Grubu Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, “Sunta ve laminat parke hammadde ve aşırı kur artışı nedeniyle çok yüksek oranda zamlandı. Bu nedenle OSB’lerde üretilen sunta ve laminat parke gibi ürünleri üreten üreticilerin ihracatlarına hükümet tarafından kısıtlama tedbiri getirilerek üreticinin ihracatını yıllık üretiminin yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Yurtiçine mal teminin aksamaması ve fiyatın yükselmemesi için bu yapılsa da bu amaç hâsıl olmadığı gibi farklı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Laminat parke üreticileri iç piyasada 2021 yılı Şubat ayından bu yana en yükseği yüzde 83,5 oranında olmak üzere toplamda tam 8 kez zam yaptı. Aynı dönemde dövizdeki artış yüzde 30 TEFE ve TÜFE’deki artış ise yaklaşık yüzde 20 civarında oldu” diye konuştu. Kurdaki artış ve zamlar nedeniyle vatandaşların laminat parke alımlarının yavaşladığını da ifade eden Ölçen, laminat parke satışlarının önceki yılların aynı dönemlerine göre oldukça gerilediğini kaydetti.

KOBİ’lerin ihracat hevesi kursağında kalmasın



Yurtdışına laminat parke ve sunta satmayı planlayan hatta siparişler almasına rağmen üreticinin kendisine tanınan yüzde 20 kota sınırından satıcıya pay vermek istememesinden dolayı laminat parke satıcılarının ihracata kayıtlı mal talepleri karşılanmadığını da aktaran Ölçen, “Yerli üreticimizin ihracat yapması gurur verici fakat üreticinin tüm kotayı kendisi için kullanmasını doğru bulmuyoruz. KOBİ’lerin ihracat heveslerinin kursaklarında bırakılmasına karşıyız. Tam tersine ihracatın tabana yayılmasını savunan sektör olarak KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak teşvik edici tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi.