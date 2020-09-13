Lavanta yağı satışları arttı

Denizli'de, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi yapılan lavantanın hasadı, büyük ölçüde sona erdi. Rekolte ve kalite bakımından üreticinin yüzünü güldüren lavantanın yağına, pandemi döneminde ilginin de arttığı belirtildi.

Denizli'de kekiğe alternatif olarak üretimine başlanan lavanta bitkisinde hasat sona eriyor. Ürünleri olgunlaşan çiftçiler, biçme işlemi için tarım arazilerinde hummalı çalışma içine girdi. Mor rengiyle tarlalarda görsel şölen oluşturan lavantalar, el oraklarıyla biçiliyor. Demetler halinde toplanan lavantalar, tercihe göre kurumaya bırakılıyor ya da yaş olarak satılıyor.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentin son dönemde lavanta üretiminde söz sahibi olmaya başladığını belirtti. Denizli'de yaklaşık 2 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını ifade eden Gemici, "Şehrimizde bu rakam katlanarak artmaya devam edecek. Lavantanın turizmini de burada yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Lavanta, kozmetik ve ilaç sanayi tarafından talep gören, mikrop kırıcı özelliği olan bir bitki. Lavanta yağına çok ciddi bir talep var. Koronavirüsle mücadele döneminde kekik ve lavantaya vatandaşlar çok sıcak bakıyor. Lavanta yağı, boğaz bölgesinde nefes darlığı çekenlere, öksürük, grip nezle gibi rahatsızlıklarına iyi geldiği görülüyor. Bu da vatandaşlar arasında bu bitkiye olan talebi arttırıyor. Lavanta hasadı sona eriyor. Bu yıl kilosu 3 lira satılıyor. Kurutulmuş lavantanın tohum kısmının kilosu ise 22-24 lira arasında alıcı buluyor" dedi.

Gramı 2 lira

Lavanta ve bu bitkinin yağını üreten Hüseyin Akkaya, koronavirüs nedeniyle ürünlerine yoğun bir talep olduğunu kaydederek, "Bölgemizde lavantadan eko turizmde de faydalanıyoruz. Mahallemizdeki lavanta bahçelerini yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Koronavirüs nedeniyle lavantaya olan ilgi arttı. Daha önce kurutulmuş lavantanın kilosunu 13-15 lira arasında satıyorduk. Bu yıl 22 liradan satıyoruz. Satışlarda bir patlama yaşandı. Lavanta suyu ve yağı mikroba virüse karşı çok faydalı" diye konuştu. Lavanta ve kekik üreticisi Mehmet Aksoy ise, lavanta yağının üretim aşamalarından bahsederek, "Demetler haline getirdiğimiz lavantaları kazana atıyoruz. 90 derece ısıda oluşan buhardan lavanta yağı yağ ve suyu elde ediyoruz. 1.5 saatte hazır hale geliyor. 25 kilogram yaş lavantadan 200 gram yağ elde ediyoruz. Gramı 2 liradan satılıyor. Yağlarımızın kalitesi çok iyi" diye konuştu.