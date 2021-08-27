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Lojistik sektörü şoför bulamıyor

Lojistik sektörü herkesin iş aradığı dönemde şoför bulamıyor. Birçok lojistik firmasının araçlarını takoza çektiğini belirten sektör temsilcileri, insanların şoförlük yapmak istemediğini belirtiyor

Lojistik sektörü şoför bulamıyor
27 Ağustos 2021 Cuma 10:23

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'de işsizlik her geçen gün artarken lojistik sektörü ise ticari taşımacılık yapacak şoför bulamıyor.  Sektörde 7 bin TL'ye varan maaş verildiğini belirten sektör temsilcileri, ancak TIR şoförlüğüne talep olmadığını aktarıyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan SRC belgesi alımında 66 yaş sınırı kapsamında da sektörden 15 bin şoförün çekileceği belirtiliyor.

"Şoför bulamıyoruz"

Şoför sıkıntısı yaşadıklarını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koç Ali Al, "Taşıma sektörü son aylarda çok zor durumda. Herkes iş arıyor biz de personel arıyoruz. Taşıma sektörünün 10 bin şoföre ihtiyacı var. Uluslararası karayolu taşımacılığında öyle bir gün gelecek ki sıfır noktaya inecek. Çünkü; şoför bulamıyoruz. 2021 yılında kredilerle alınan araçlarımızın çoğu yatıyor. Maalesef şoför bulamıyoruz. Gerek limana gerekse uluslararası karayoluyla taşımacılık yapan firmalar araçlarını takoza çekmiş durumda. İnsanlar şoförlük yapmak istemiyor. Araçlarımız konforlu, maaşlarımız iyi ama talep yok. Tır şoförüne 6-7 bin TL maaş veriyoruz ama şoför yok" dedi.

15 bin şoför piyasadan çekilecek


Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan SRC belgesi alımında 66 yaş sınırının da sektörü olumsuz etkilediğini belirten Al,  "Yeni  düzenlemeyle 65 yaşını dolduran şoförlerimize SRC belgesi vermeyeceklermiş. Bu durumda da 15 bin şoför piyasadan çekilecek. 65 yaşı dolduran şoförler, sağlık raporunu alabiliyorsa işine devam etmeli. 80 yaşında ülkeyi idare eden siyasetçi var ama 65 yaşındaki şoför araç süremez deniliyor. Bu ne nane bu ne turşu? O zaman siyasetçilerde bıraksın" şeklinde konuştu.

Yeni şoför yetişmiyor


İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Ali Topal ise "Bir şoför kıtlığı var. Lojistik firmaları tır şoförü bulamadıklarını yeni şoför yetişmediğini belirtiyor. 65 yaş üstü şoförlerin SRC belgesi alamıyor olmasından kaynaklı da bir sıkıntı yaşanıyor. Şoförler emekli oluyor ancak yeni şoför yetişmiyor. Bir an önce şoförlüğü teşvik edici çalışmalar yapılmalı. İnsanlar şoförlükten her geçen gün uzaklaşıyor" diye konuştu.

Şoförlük basit iş değil

Taksi piyasasında da şoför sıkıntısı olduğunu kaydeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da "Piyasada bir şoför sıkıntısı var. Şoförlük çok basit gözüküyor ama hem takside hem de lojistik sektöründe çalışmak sorumluluk gerektiriyor. Akşama kadar trafiğin içindesin dikkatli olman lazım. Herkes masa başı iş istiyor" dedi. 

Etiketler; #tır şoförü #kamyon şoförü #şoför maaşı
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