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LPG'ye bu geceden itibaren bir zam daha geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaza 25 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6,89 liradan, Ankara'da 6,92 liradan, İzmir'de ise 6,78 liradan satılacak

LPG'ye bu geceden itibaren bir zam daha geliyor!
15 Kasım 2021 Pazartesi 11:38

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bu kez de LPG oto gazda bir fiyat artışı olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 25 kuruş zam bekleniyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 16.11.2021 Salı gününden geçerli olmak üzere oto gaz grubunda 25 kuruş civarı fiyat artışı beklenmektedir. Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir."

25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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