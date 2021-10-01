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LPG'ye yine zam geldi üstelik 71 kuruş!

LPG'ye bugün geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak

LPG'ye yine zam geldi üstelik 71 kuruş!
01 Ekim 2021 Cuma 08:37

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre LPG’ye bugün geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı.

Zam pompa fiyatına da yansıyacak.

Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

LPG’YE SON ZAM 6 GÜN ÖNCE YAPILMIŞTI

Öte yandan, LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı.

Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.

Etiketler; #lpg #lpg zam #lpg 71 kuruş #lpg zammı
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