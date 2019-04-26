Macaristan ile ticaret hedefi 6 milyar dolar

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacminde hedeflerinin 6 milyar dolar olduğunu belirterek bunun için ciddi bir sistem kurduklarını belirtti.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Macaristan'ı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Matis, Macaristan ile Türkiye arasında çok fazla kültürel aktivite organize edildiğini bunu ekonomik alanda da geliştirerek ilişkileri bir üst seviyeye taşımak için çabaladıklarını söyledi.

Statejik ortaklık

İki ülke arasında yıllara dayanan stratejik ortaklık olduğunu kaydeden Matis, şunları söyledi: "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar dolar. Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminde hedefimiz 6 milyar dolar. Bunun için çok ciddi bir sistem kurduk. Yaklaşık 30 kişiyle sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışıyoruz."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise, Macaristan ile Türkiye arasında yıllara dayanan güçlü ve ortak bir yakınlık olduğunu ifade etti.

Dış ticaret dengesi olumlu

Macaristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırmanın önemli olduğuna vurgu yapan Kızılgüneşler, "Ticaret verilerine baktığımızda ülkemiz adına dış ticaret dengesinin ülkemiz adına olumlu olduğunu görüyorum. Macaristan dış ticaretinin yaklaşık yüzde 70'i ile 80'nini Avrupa Birliği ile ülkeleri ile gerçekleştiriyor. Macar firmalar tüm ihtiyaçlarını AB'den çok daha uygun koşullarda ülkemizden temin edebiliyor. Bu rakamları arttırmak elimizde. Bu rakamları arttırmak elimizde dış ticareti daha yüksek seviyelere taşıyabiliriz" dedi.