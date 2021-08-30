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Maden ocaklarından çıkan taşların yüzde 97'si çöpe gidiyor

Doğaltaş-mermer işletme ruhsat sahalarında üretim faaliyetleri sırasında çıkan pasaların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten CHP Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, ÇED olumlu raporu verilen maden ocaklarından çıkan taşların yüzde 97'sinin pasa olarak çöpe atıldığını söyledi

Maden ocaklarından çıkan taşların yüzde 97'si çöpe gidiyor
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) olumlu raporu verilen maden ocaklarından çıkan taşların sadece yüzde 3'ünün aktif olarak kullanıldığını yüzde 97'sinin ise pasa olarak kenara atıldığını söyledi.

Pasalar ekonomiye kazandırılmalı

Doğaltaş-mermer işletme ruhsat sahalarında üretim faaliyetleri sırasında çıkan pasaların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Serter, "Bu pasa olayı gelecekte çok büyük problem olacak. Üstüne basa basa belirtmek isterim ki çıkan pasaların farklı bir şekilde değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Pasaların sağda, solda çöp atıkları gibi durmaması lazım. Doğaltaş sektörünün bu konuya eğilmesi gerekiyor"dedi.

Verimlilik yok, çöp çok

Tarım ve orman arazilerine  açılan taş ocaklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serter, "Bu kadar savruk bir sistemde maden ocaklarına izin verilmemesi gerekiyor. Taşa, mermere ihtiyaç var ama öncelikle maden ocaklarının verimliliklerinin çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Arkasından da iklim şartları ve doğa yapısı çok iyi irdelenmeli. Ormanlık araziye bir maden açmak için ormanları yok etmenin hiçbir anlamı yok. Dünyanın her yerinde maden ocakları açılıyor. Ama önce iklim şartları, doğa ve insan gözetilmeli. Ardından maden çıkarılmalı. Maden ocağı açanlar ve ÇED raporu verenler, bunları dikkate almalı. Biz iktidarımızda bu konulara çok ehemmiyet vereceğiz. Madenleri en verimli şekilde çalıştırmak için mücadele edeceğiz. Aldığım bir nota göre şu anda ÇED olumlu raporu verilen maden ocaklarından çıkan taşların sadece yüzde 3'ü aktif olarak kullanıyor. Yüzde 97'si pasa olarak kenara atılıyor. Yüzde 97'si çöp oluyor. Buradan verilen ÇED izinlerinin hatalı olduğu gözlemleniyor" diye konuştu.

Etiketler; #maden ocakları #chp #mermer #bedri serter #maden ocağı taş
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