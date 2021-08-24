Maden sektörü için yeni kanun hazırlığı

"Taş Değer Katar-Taşa Değer Katanlar" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Taş Kongresi'nde konuşan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, maden sektörüne ilişkin yeni bir kanun hazırlandığı olduğunu belirterek "Yeni kanunda çok daha net ve kararlı adımlar atacağız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Marble İzmir 26. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak organize edilen 6. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Taş Değer Katar-Taşa Değer Katanlar" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Taş Kongresi'nde Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Türkiye'den konuşmacılar yer aldı. Bilim insanlarının yanı sıra mimar, taş üreticisi, uygulamacı ve kullanıcılar da katılım gösterdiği ve 12 oturum, 5 panel, 81 konuşmacı ve 29 moderatörden oluşan kongreye Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, Maden ve Petrol İşleri(MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, Ege İhracatçılar Birliği(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği(EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Maden İhracatçıları Birliği (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği(İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cahit Karakullukçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve çok sayıda sektör temsilci katıldı.

İzmir mermerin merkezi olduğunu kanıtlayacak



Törenin açılış konuşmasını yapan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, "Sürdürülebilirlik Türkiye'nin temel sorunlarından biri. Bunun için devamlılığı sağlamak lazım. O yüzden atılımlar önemli. 14 yıldır bu kongreler yapılıyor. Bu görkem ve hareketliliği devam ettiriyoruz. 3 defa pandemi nedeniyle tarih değişti. Pandemiye rağmen önemli yol kat ettik. 11 ayrı birimde 61 arkadaşım bu iş için hizmet verdi. Daha önce akademik nitelikte olan kongreyi bu kez farklı boyutlara taşımak gerekiyordu. Uluslararası 2 forum yapmıştık. 16 ülkenin katılımıyla çalıştay yapılacak ve bu çalıştayda İzmir mermerin merkezi olduğunu kanıtlamış olacak. Daha önce yaptığımız toplantılarda Türkiye'nin doğaltaş üssü olmasını istediler. Hindistan Pakistan ve İran delegelerimiz 'Biz Türkiye'nin Anadolu'nun doğaltaş üssü olmasını istediler. Bu kabul edilirse Avrupa'ya ihracat edilen taşlar Anadolu'ya taşınmış olacak. Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak ben odaklı değil biz odaklı hareket etmeliyiz" dedi.

"Taşa katılacak değerle ihracatımız artacak"



Ticaret Bakanlığı olarak en büyük amaçlarının ihracatımızı geliştirmek olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, "Ülkemiz en büyük doğaltaş rezervine sahip. Amacımız ihracatımızı geliştirmek. Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız artış gösterdi bunda sanayicini ve ihracatçılarımızın büyük emeği var. Taş Kongresinin başarılı geçmesini diliyoruz. Fuardan da büyük sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bakanlık olarak her zaman yanınızdayız. Sizlere ulaşılabilir olmak istiyoruz. Elimizden gelen bir şey olduğunda bizden her zaman destek isteyebilirsiniz. Taşa katılacak değerler ile ihracatımızın artacağını, ülkemizin kalkınacağını inanıyorum" dedi.

Maden sektörü için yeni kanun

Madenlerle ilgili yeni bir kanun çalışması olduklarını belirten Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, bu konuda sektörden gelen talepleri de değerlendirdiklerine değindi. Genel müdürlüğe kayıtlı verilerden bahseden Genç, "Bugün itibariyle bin 899 arama, 2 bin 877 işletme olmak üzere yürürlükte olan 4 bin 776 2B diye tanımladığımız maden ruhsatımız mevcuttur. Bu ruhsatların 2 bin 25 adedi de işletme izinli, yani aktif üretim iznine sahiptir" diye konuştu. Geçen yıl 2B ruhsatlı madenlerde 14 milyon 704 bin ton üretim gerçekleştiğine değinen Genç, "Yeni kanunda yaptığımız çalışmalarda aramalarda jeoloji mühendisi olması şartını getiriyoruz. Mermer atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili proje başlattık. O proje yürüyor. Bir pilot şehir seçtik. Devamın da Türkiye geneline yayılacak. Madencilik faaliyeti bittikten sonra, ya da çalışmalar devam ederken sonrasında rehebilatasyon çalışmalarından zaman zaman kötü örnek olması hasebiyle madencilik konusunda algılar aleyhimize dönüyor. Bunun lehimize çevirme amaçlı da yeni kanunda çok daha net ve kararlı adımlar atacağız. Biz sektörümüzün önünü açmak adına çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.

Maden ihracatında rekora koşuluyor

Maden sektöründe 6 milyar dolarlık ihracatla rekor doğru ilerlediklerini dikkat çeken EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, "Mottomuz her zaman 'İnadına ihracat inadına üretim' oldu. Ben değil biz dedik kolektif çalışma dedik. Bunu başardık bunu başarırken kamuda olmasaydı başaramazdık. Sahadan götürdüğümüz her konuda yanımızda oldular. Biz de onları asla yanıltmadık. Güven veren o inanılmaz sermayeyi kullandık. Biz olmaya devam edeceğiz. Maden sektörü ihracatı 6 milyar dolara rekora doğru gidiyor. Bunun 3 milyar doları doğaltaş. Yüzde 70 oranında işlenmiş ürünler yer alıyor. Artık mimarlarımızla tasarımcımızla 3 boyutlu düşünen arkadaşlarımızla 83 milyonun sahip olduğu bu değerleri gerçek fiyata satmak durumundayız. Yerel dinamiklerimizi aktif hale getirerek kendi öz denetimimizi yapacağız. Sürdürülebilir madencilik dediğimizde insan ve çevrede amayı kullanmayacağız" dedi.

Hedefe emin adımlarla

Türkiye'nin pandemi çıkışında yeni bir döneme geçtiğini fuarların yüz yüze yapılma dönemi tekrar başladığını değinen TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Başkanı Aydın Dinçer, kongrenin dünyada Türk mermerinin önemini ve markalaştırma çalışmalarına katkı sağlayacağını dikkat çekti. Kongrenin doğaltaş sektöründeki alın teri ile akıl terini bir araya getireceğini ifade eden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandeminin ilk Çin'de başlamasıyla birlikte pandemiden ilk etkilenen sektörünün de maden sektörü olduğunu söyledi. Doğaltaş sektörünün 2 milyar dolar olan ihracat hedefini gerçekleştirmek için çaba gösterdiğini değinen Eskinazi, hedefe emin adımlarla ilerlendiğini aktardı.

İhracatımıza katkı sağlayacak

2 yıl aradan sonra sektörü buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Doğaltaş sektörü fuarımızın katkılarıyla bu zamana geldi. İZFAŞ olarak sektörümüzün yanındayız. Bu topraklar binlerce yıldır taşa değer katılmış. İZFAŞ olarak daha ileriye taşımak içi çalışıyoruz. Bu fuar, sadece ticaretin yapıldığı yer değil bir buluşma noktası. İhracatımızı milyarlarca lira katkı sağlayanların buluşma noktası. Tasarımcıların buluşma noktasıdır. Marble İzmir aslında dünyaya bir güç gösterisidir" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise adına ve sürekliğine yakışır bir kongre olacağını inandığını belirtti.