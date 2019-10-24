Maden sektörünün dev buluşması başladı

Maden sektörünün temsilcileri, tüm dünyayı İzmir'de buluşturan MINEX – 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile IMMAT – 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi kapsamında fuarizmir'de bir araya geldi.

Dört gün boyunca uluslararası bir pazara dönüşecek fuarın bilimsel içeriklerinde ise doğa ve işçi dostu bir sektör ile kaliteli üretime katkı sağlayacak gelişmeler ön planda olacak. Yarın akşama kadar açık kalacak MINEX, İzmir'in maden sektöründeki tanınırlığını uluslararası pazarda artıracak.

Doğaya zarar vermeden

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Madencilik sektörünün ekonomiye katkıları şüphesiz çok fazla ve tek bir zerresini ıskalamamak gerekiyor. Dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan bu topraklarda ekonomik refahı yükseltirken diğer taraftan doğaya uyumlu zarar vermeyen bir anlayışın hakim olmasını temenni ediyoruz. Sektörün tüm bileşenlerinin katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu fuar ve kongrede sektör temsilcileri ve uzmanların dikkat çekeceğimiz bu hususlara önem vereceğine inanıyoruz" dedi.

Birbirini tamamlıyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, madencilik gelişirken makine teknolojisi ile birlikte geliştiğini ve birbirini tamamladığını söyledi, "Bu kapsamda artık ülkemiz makine ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geldi. MINEX fuarımız da artık T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik gören fuarlar listesine alındı. İnanıyoruz ki bu fuar da tıpkı Marble İzmir Fuarı gibi sektöründe öncü ve bir dünya markası halini alacak" diye konuştu. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel de şunları söyledi: "İnsanlığın ortak değerleri olan yer altı ve yer üstü kaynaklarının bir gramı bile kaybedilmeden üretilmelidir. Madencilik faaliyetlerinde amaç insanın refah ve mutluluğudur. Planlama, arama, üretim ve pazarlama gibi her aşamasında insan onuruna ve emeğine saygı hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı öncelikli olarak korunmalıdır."



Kaliteli üretim için

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşen ve uluslararası katılımla düzenlenen Kongrede de bu yıl yabancı katılımlara ağırlık verildi. Almanya, Amerika, Çin, İngiltere, İran, İspanya ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen uzmanların katıldığı kongrede, kaliteli üretimi artırıp tüketimin iç piyasada yaptırılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.