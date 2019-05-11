Mahmut Özgener: Hayallerinizin peşinden koşun

Yeni girişimcileri İzmir’e kazandırmak, aynı zamanda İzmir’i “marka kent” yapmak amacıyla İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen İzmir-Up Girişimcilik etkinliği, çeşitli kentlerden gelen genç girişimcileri buluşturdu. Etkinliğe katılan gençlere, “Başarı için hayal kurmayı ve hayallerinizin peşinden koşmayı asla bırakmayın” tavsiyesinde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “En büyük arzumuz İzmir’den başarı hikayeleri çıkarmak ve sadece ülkemizde değil, tüm dünyaya örnek olmak. İzmir büyük potansiyeliyle, hiç bitmeyen heyecanıyla ülkemizde girişimcilik ruhunu yaymak için en doğru merkez” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası ile Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliğinde planlanan İzmir-Up etkinliği, İZTO’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve gün boyu süren etkinliğe Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, İZTO Genel Koordinatörü Dilara Sürgü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, genç girişimciler, girişimci adayları ve çeşitli üniversitelerden temsilciler katıldı. Gün boyu süren etkinlik kapsamında, E-spor, iş 3.0, sosyal girişimcilik, EGİAD Melekleri ve kurum içi inovasyon konularında çeşitli paneller düzenlendi.

Güçlerimizi birleştiriyoruz

İzmir-Up etkinliğinin EGİAD Melekleri paneline katılan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, her zaman girişimcilerin yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

“İzmir’in en ilham verici girişimcilik etkinliği “İzmir Up”ta girişimcilerle, girişimciliğe gönül vermiş isimlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Oda olarak girişimcilere nasıl ulaşacağımızı ve destek olacağımızı araştırdık. Çok da doğru bir öncelik alanı belirlediğimize inanıyorum. Bu konuda önemli bir projeyi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlattık. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi projelerimizin heyecanla çalışmalarını sürdürüyoruz. Üstelik Türkiye’nin en büyük Oda’larından biri olarak oldukça önemli bir potansiyele sahibiz. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi Odamızın iştiraki olan bir üniversiteye sahip olmamız da elimizi güçlendiriyor, sunacağımız fırsatları zenginleştiriyor. Girişimcilerin ar-ge projeleri için İzmir Bilimpark’ımız, akredite bir melek yatırım ağımız olan Embryoniks şirketimiz de girişimcilerimize yatırım yapmak üzere devrede. Tüm İzmirli ekosistem paydaşları arasında güçlü bir işbirliği içinde sinerji yaratıyoruz. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu kapsamda, bu etkinlikteki ortağımız, işbirlikçimiz olan Türkiye Girişimcilik Vakfı’na bizim yanımızda olduğu için teşekkür ederiz”

Sürpriz projeler

İzmir-Up etkinliğinin açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de İZTO’nun önümüzdeki günlerde girişimcilik adına sürprizleri olacağını belirterek, “İzmir Up, 2016'dan bu yana kentimiz ekosistemindeki heyecanı yansıtan önemli bir etkinlik. Bu yıl da çarpıcı etkinliklerle kentimizin ve ülkemizin girişimcilerini bir araya getirdi. İzmir'de çok yakın bir gelecekte girişimcilik konusunda İzmir Ticaret Odası'nın önemli açıklamaları olacağını hatırlatmak istiyorum. Sürpriz projeler hazırlık aşamasında” diye konuştu.

Genç girişimcilere kapı açıyoruz

Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül de konuşmasında girişimcilik etkinliklerinin yapıldığı kentlere önemli katkılar sağladığına değinerek, İzmir’in de bu kapsamda öne çıkabileceğini belirtti. Aygül, “Girişimcilik etkinlikleri genelde İstanbul merkezli yapılıyor. İzmir, Antalya gibi kentlerde de girişimcilik ruhu yaygınlaşırsa, bu şehirleri de kalkındıracaklarına inanıyorum. 5 yıl önce bu vakıf kurulduğunda dünyada bir örneği yoktu. Çok yol katettik. Çeşitli üniversitelerden özel olarak seçilen girişimci gençlerimizi destekliyoruz, burs veriyoruz, yurt dışında bu tür etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. Kısaca onlara bir kapı açıyoruz. Biz fikre değil, insana yatırım yapıyoruz” dedi.

Girişimcilik plaketi

Toplantının sonunda Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler’e “Girişimcilik Plaketi” takdim etti. Aygül ayrıca, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan sponsorlara da birer teşekkür plaketi sundu.