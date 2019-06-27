Mahmut Özgener: Seçim sonrası istikrar umutlarımız arttı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İstanbul seçiminin ulusal ve uluslararası yankılarına bakıldığında istikrara yönelik umutların arttığına dikkat çekerek, 'Seçim dönemlerini geride bıraktığımıza göre artık ekonomiye odaklanmalıyız. Özellikle tüketici güven endeksini, yerli ve yabancı yatırımcının yatırım iştahını arttırmamız şart' dedi.

HALİL ÖZCAN - İZTO Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Özgener, "Kısa sürede kendi çalışma sistemini kurması ve vaat ettiği projeleri yerine getirmesi, hem toplumsal barışımız, hem de ülkemiz ekonomisi için önemli diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı Sayın Binali Yıldırım, İzmirimizin yabancı olmadığı bir isim. Kentimize ve ülkemize ne kadar önemli hizmetleri bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Seçim akşamı gösterdiği olgunluk ve teveccüh için demokrasimiz adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Demokrasiye bağlılık

Seçim sürecinde artmış gibi görülen gerilimin, seçim gecesine ve sonrasına yansımadığına dikkat çeken Özgener, şöyle devam etti: "Bu, insanımızın demokrasiye olan bağlılığını gösteriyor. Katılım rakamlarını da incelendiğinizde insanımızın demokrasiyi içselleştirdiğine, Cumhuriyetimize ve devletimize sahip çıktığına tanık oluyorsunuz. İstanbul seçiminin ulusal ve uluslararası yankılarına baktığımızda da istikrara yönelik umutlarımız artıyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok uluslararası kurumun demokrasimizin nasıl işlediğini görmesi ve buna yönelik açıklamalar yapması önemli gelişmeler. Uzun süredir devam eden seçim süreçleri sonrasında artık ekonomiye, üretime ve ticarete odaklanmamız gereken bir zaman dilimine giriyoruz."

Yabancıya güven verdik

Artık ekonomiye odaklanılmasını isteyen Özgener, "Önümüzde dört yıldan fazla seçimsiz bir dönem var. Özellikle tüketici güven endeksini, yerli ve yabancı yatırımcının yatırım iştahını arttırmamız şart. Son seçim sonuçlarının en olumlu tarafı Türk demokrasisi için kaygı duyan yabancı yatırımcıların ve uluslararası finans çevrelerinin güveninin yeniden kazanılması için bir fırsat yaratması" dedi.

S400 füze krizi hesaba katılmalı

ABD ile yaşanması muhtemel S400 krizinin hesaba katılması gerektiğine dikkat çeken Özgener, "ABD tarafı buna sert yaptırımlarla tepki verirse bazı sıkıntılar yaşayacağımız muhakkak. Bu bağlamda Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Japonya'da yapacağı görüşme çok önemli. T.C. Merkez Bankası'nın Temmuzda alacağı faiz kararı da piyasaların yönünü belirlemesinde etkili olacak. Faiz, enflasyon ve kur dengesi gözetmeden yapılacak bir faiz indirimi ekonomide olumsuz etkiler yaratabilecek" ifadelerini kullandı.

Turizm zamanı

Ankara ve İstanbul'da turizm ve fuarcılık anlamında yeni yatırımlara gidildiğini hatırlatan Özgener, "Bu çerçevede aynı turizm sektöründe olduğu gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentimizde fuarcılığı geliştirecek her türlü çalışmanın içerisinde bulunmasının ve bunu bir kent politikası olarak benimsemesinin büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Rekabetçi kısa ve orta vadeli bir stratejiyi hızla hazırlamak ve uygulamak zorundayız" dedi.