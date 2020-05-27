Mali Müşavir Ne İş Yapar? Okuyabileceğiniz Üniversiteler

Mali müşavir şirketlerin finansal işlemlerini yürütmekle yükümlü olan kişilerdir. Mesleğin tanımı ilk olarak 3568 sayılı meslek kanunu ile ortaya atılmıştır.

Mali müşavir olmak isteyen kişilerin ilk önce eğitim, ardından staj ve sonra sınavlardan başarıyla geçmesi gerekir. İyi bir mali müşavir olmak için ortalama 8 sene gereklidir. Kişilerin bankacılık, işletme, maliye, iktisat, hukuk, kamu yönetimi gibi dalların bir tanesinden en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Gerekli eğitim alındıktan sonra yaklaşık 3 sene sürecek staj dönemi başlar. Stajdan başarılı olan kişiler, yeterlilik sınavına da girerek mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanmış olurlar.

Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

Mali müşavir görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Hesap ve iş planlarını analiz etmek,

Vergi iadelerini hazırlamak,

Hesap bilgilerini topladıktan sonra analiz etmek,

Mali tutarsızlıkları düzeltmek,

Finansal tabloları derlemek,

İş planı sunmak,

Gelir ve giderleri kontrol etmek,

İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,

Finansal bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak ve müşteri güvenini korumak,

Mali kayıtların yönetmelik ve yasalara uygunluğunu sağlamak.

Mali Müşavir Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Mali müşavir olmak için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatını almak,

Sınavı başarı ile geçmek,

3 sene boyunca mali müşavirlik stajı yapmak,

Kanunda belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Memuriyetten ihraç edilmemek,

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,

TC vatandaşı olmak,

Üniversitelerin bankacılık, maliye, siyasal bilimler, işletme gibi bölümlerin birinden mezun olmuş olmak.

Mali Müşavir Olmak için Gerekli Nitelikler Nelerdir?

Mali müşavir olmak için gerekli nitelikler önemlidir. Meslek profesyonellerinin sahip olmaları gereken nitelikler o mesleğin sizin için ne kadar uygun olduğunu görmenizi sağlar. Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek önemli niteliklerden bir tanesidir. Çünkü mali müşavirler kurum içinde hem kendi aralarında hem de diğer birimler ile birlikte çalışırlar. Bu kişilerin matematiksel düşünme yönünün gelişmiş olması gerekir. Çünkü mali müşavirler bütün gün sayılar, rakamlar ile uğraşmaktadır. Matematik konusunda zorlanan bir kişi, mesleği icra ederken de zorlanacaktır. Kişinin öz disiplin sahibi olması çok önemlidir. Çünkü bu kişilerin çoğu zaman kendi programlarını oluşturarak çalışmaları gerekir. Elbette daha üstte bulunan bir kişi belli bir program verecektir. Mali müşavirin bu programa uygun olarak zamanında teslim yapması önemlidir. Ayrıca finansal kararların sonuçlarını görebilmek gerekir.

Maliye Programının Bulunduğu Devlet Üniversiteleri Hangileridir?

Maliye Programının Bulunduğu Devlet Üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Hitit Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İnönü Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Selçuk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Harran Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Hacettepe Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Maliye Programının Bulunduğu Vakıf Üniversiteleri Hangileridir?

Maliye Programının Bulunduğu vakıf Üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir:

Avrasya Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Trakya Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Siirt Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Eğer siz de mali müşavir olmak istiyorsanız ve bölüm, okullar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, https://univerlist.com/ ‘u inceleyebilirsiniz.



