Maliyetler arttı, hazır yemekte zam kapıda!

Gıda fiyatlarındaki dengesiz ve kontrolsüz artışlar hazır yemek sektörünü olumsuz etkiliyor. Maliyet artışları nedeniyle 13 ile 15 TL arasında değişen 4 çeşit yemek fiyatının 2022 yılı başında 18-20 TL’ye çıkması öngörülüyor

FATİH ÖZKILINÇ- Gıda ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş hazır yemek sektörünü zorluyor. Gıda sektöründeki dengesiz ve kontrolsüz artışların sektörü olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Ege Yemek Sanayicileri Derneği(EYSAD) Başkanı Arif Kuran, 13 ile 15 TL arasında değişen 4 çeşit yemek fiyatının 2022 yılı başında 18-20 TL’ye çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.

Maliyet artışları sektörü etkiliyor

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artışa dikkat çeken EYSAD Başkanı Arif Kuran, “Kur fiyatlarındaki ve gıda fiyatlarındaki dengesiz ve kontrolsüz artışlar sektörümüzü etkiliyor. Akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetleri de ayrı bir yük getiriyor. Şu anda 4 çeşit yemek fiyatı 13 ile 15 TL arasında. Yemek sektörü sadece üç, dört kap yemekle sınırlı değil. Biz yemek verdiğimiz firmalarla sözleşmeler yapıyoruz. Sözleşmeler altı ayda ya da bir yılda bir yapılıyor. Fiyatlarımızı ancak sözleşme dönemlerinde güncelleyebiliyoruz. Bu süreçte gelen maliyet artışları sektörümüzü zorda bırakıyor. Maliyet artışını sözleşmenin yenileneceği güne kadar üstlenmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Kurdaki dalgalanma spekülatif

Döviz kurundaki dalgalanmanın spekülatif olduğunu da belirten Kuran, “Bu durumdan kurtulmamız bir takım ekonomik kararların alınmasıyla mümkün. Şu anda bir tercih yapılıyor. Faiz indirimi ekonomik bir tercihtir. İlerleyen süreçte faiz indiriminin de faydasını göreceğiz. Bu durumun olumlu bir yansıması mutlaka olacak. Ama o fayda hayatımıza yansıyıncaya kadar kurdaki artışın getirdiği fiyat dalgalanmalar maliyet artışlarını beraberinde getiriyor. Kur faiz dengesini ideal bir ortamda tutulması istikrarla alakalı. Orta vadede faiz indiriminin olumlu bir yansımasının olacağını düşünüyorum. Kurdaki dalgalanmanın spekülatif ve geçici olduğunu düşünüyorum. Bu durumdan fırsatçılar yararlanıyor. Kurdaki artışa yönelik Merkez Bankası’nın yeni tedbirler alacağını öngörüyorum. Faizi iki puan indirilirken mutlaka bu olanlar öngörülmüştür” diye konuştu.

Arzı azalan ürünün fiyatı artıyor

Küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle zirai üretimin azalmasına da dikkat çeken Kuran, “Gıda ürünlerinde bir rekolte düşüşü var. Genel olarak arzı azalan ürünlerin fiyatı artıyor. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyatı regüle etmek için bazı alımlar yapıp piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Bu da fiyatın aşırı yükselmesini regüle ediyor. Böyle dönemlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bu tarz politikaları etkin bir şekilde sürdürmesini destekliyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan yeni yılda hazır yemek fiyatlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kuran, 15 TL olan 4 çeşit yemek fiyatının 2022 yılı başında 18-20 TL’ye çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.