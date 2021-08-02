Maliyetler arttı, kentsel dönüşüm yavaşladı

İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve kente özgü yürürlüğe giren imar yönetmeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ve Meclis Üyesi Levent Bendeş, inşaat maliyetleri ve birçok engel nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarında bir arpa boyu yol alınamadığını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ve Meclis Üyesi Levent Bendeş, İzmir’deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve İzmir’e özgü yürürlüğe giren imar yönetmeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bendeş, riskli yapıların dönüştürüldüğü kentsel dönüşüm sürecinin, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası hayatımıza daha hızlı şekilde girdiğini ancak bir arpa boyu yol alınmadığını söyledi.

30 Ekim depreminden sonra, sahada karşılaşılan birçok sorun gözlemlediğini dile getiren Bendeş, kentsel dönüşümün artan maliyetler başta olmak üzere birçok engel nedeniyle yavaşladığını belirterek “Bu süreçte kentsel dönüşüme girmek isteyen vatandaş müteahhit arama peşine düştü. Yaptıkları tüm görüşmelerde ise müteahhitlerin tepkisi ‘malzeme fiyatlarının istikrarsız artışı bizim size bir fiyat vermemizin önüne geçiyor’ şeklinde oldu. Bu süreçte ısrarla istenen tekliflere verilen yapım bedelleri ise hak sahipleri tarafından yüksek bulundu. Müteahhitlerin teklif vermekten çekinmesi, mal hak sahiplerinin ise daha uygun teklif arayışları kentsel dönüşüm sürecini nerede ise yavaşlattı ve durma noktasına getirdi. Bu sürecin aşılabilmesi için bir devlet politikası gerekiyor. Malzeme üzerinde fiyat istikrarının sağlanması ve hak sahiplerine geri dönüşümü uzun vadeli ve çok düşük faizli kredi ile desteklenerek çözümün bulunabilir. Ancak kentsel dönüşüme sadece ekonomik olarak bakmanın bu sıkıntılı durumu yinede kurtaramayacak. Sürecin hızlandırılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine de görevler düşüyor. Sürecin önündeki bürokratik engellerin azaltılması ve hızlandırılması gerekiyor. Özellikle 30 Ekim depreminden sonra ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşımızın mutlaka sesine kulak verilmeli. Bu sürecin hem hükümet hem de yerel yöneticiler tarafından dikkatle izlenmesi ve hızla çözümler üretilmesi önemli” dedi.

Yönetmelik sıkıntı yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptıkları çalışma sonucunda İzmir’in uzun yıllar sonra bir imar yönetmeliğine sahip olduğunu belirten Bendeş, “Uzun zamandır beklenen fakat beklenmedik bir anda hayatımıza giren yönetmeliğin bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini kaydetti. Yönetmeliğin bazı maddelerinde revizyona gidilmesi gerektiğini ifade eden Bendeş, “Bu yönetmeliğin beklenmedik bir anda hayatımıza girmesi ile yönetmelik öncesi yapılan işlerin bir anda ortada kaldığını ve çok önemli sıkıntılar yarattığını belirtti. Bu sebeple önümüzdeki yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile bir araya gelerek süreçteki sıkıntıları ifade etmeye ve çözüm bulmaya çalışacağız, bu konuda sektörümüzün beklentileri devam etmektedir” diye konuştu.

İnşaat sektörünü kilitleyecek



İzmir de son kırk yıldır nerede ise büyük ölçekte hiçbir plan yapılmadığını, yeni yolların ulaşıma açılmadığını yapılanların ise yetersiz kaldığını ifade eden Bendeş, “İzmir’in çağdaş normlarda ve gelecek 50 yılımızı öngörecek planlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu planların yapılmasında öncelikle ilçe belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yapılan planlar çok küçük ölçeklerde olması genel olarak bütünlük anlamında İzmir’in tamamına hitap etmemesi nedeni ile gelecek 50 yılımızın çözümüne esas olmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple büyükşehir önderliğinde tüm İzmir’i geleceğe taşıyacak esaslar belirlenerek planların yapılması gerekmektedir. Ancak gördüğümüz kadarı ile şu anda Konak belediyesinin girişimleri dahilinde Beştepeler ve Gültepe planları dışında büyük ölçekli planlama çalışmaları yok gibidir. İzmir’de kentsel dönüşümün önü tıkanmış, merkezde yeni konut ve işyerlerinin yapılacağı arsa neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu süreç yakın gelecekte İzmir’in inşaat sektörünü kilitleyecek, ustasından kalfasına, malzemecisinden müteahhidine, mimarından mühendisine kadar onbinlerce insan işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu önemli konuda sürecin doğru yönetilmesi için yerel yöneticilerimizi göreve çağırıyoruz” şeklinde konuştu.