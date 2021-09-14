Maliyetler arttı, tavuk eti zamlandı!

Tavuk etindeki fiyat artışı ile ilgili konuşan İzmir Ticaret Odası(İZTO) Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Ahmet Dönmezler, "Yem ve girdi fiyatlarımız çok yüksek. Girdiler dolar bazında artıyor. Maliyetler artığı için tavukçular çok zam yapıyormuş gibi bir algı oluşuyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Fiyatlarda bir artış olmazsa da bu büyük bir başarı olur” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) kümes hayvancılığı üretimi temmuz ayı verilerine göre tavuk eti üretimi 161 bin 923 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7, tavuk eti üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, hindi eti üretimi ise yüzde 26,6 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2,2, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,6, hindi eti üretimi ise yüzde 22,6 azaldı.

Bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre kümes hayvancılığı üretimindeki düşüşü değerlendiren İzmir Ticaret Odası(İZTO) Canlı Hayvan, Kanatlı, Et ve Et Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Ahmet Dönmezler, “Bu üretim düşüklüğü çok önemli düşüş değil. Bir dengeleme olarak bakabiliriz. Satışlarda bir sıkıntı yok. Arz fazlalığı vardı o nedenle bir dengelemeye gidildi. Sektörde satışlar iyi ama kârlılıkla ilgili bir sıkıntı var. Yem ve girdi fiyatlarımız çok yüksek. Girdiler dolar bazında artıyor. Maliyetler artığı için tavukçular çok zam yapıyormuş gibi bir algı oluşuyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Üretici fiyatlarındaki enflasyon herkesin malumu. Bu maliyet artışlarıyla sadece tavukçuluk da değil tüm gıda sektöründe fiyatlarda bir artış olabilir. Fiyatlarda bir artış olmazsa da bu büyük bir başarı olur” dedi.

Pandemiden en az etkilenen sektör



Kovid-19 pandemisinin sektöre çok fazla negatif etkisinin olmadığını da kaydeden Dönmezler, “Sadece turistik bölgelerde satışlarımızda bir düşüş oldu. Genelde satışlarımız iyi gitti. Turistik bölgelerdeki kayıpları da ihracatla ve iç tüketimin biraz daha artmasıyla telafi ettik sayılır. Pandemiden en az etkilenen sektörlerden bir tanesiyiz” diye konuştu.