Mandalina ihracatında hedef: 650 milyon dolar

Dünyada üretilen mandalinanın 100’de 5’i Türkiye’de üretiliyor. İzmir’in dünyaca ünlü satsuma mandalinanın hasat töreninde konuşan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılı ihracat hedefinin 650 milyon dolar olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya üçüncüsü olduğu, C vitamini deposu, sonbahar ve kış mevsimlerinde grip ve soğuk algınlığına karşı kalkan görevi gören mandalinada 2022 yılına büyük umutlarla giriliyor. Dünyaca meşhur İzmir’in satsuma mandalinasında 2022 yılı rekoltesi yüzde 100’lük artışla 175 bin tona ulaştı. İspanya’da mandalina rekoltesindeki düşüş sonrasında Türk mandalinasının başına talih kuşu kondu. 2021 yılını 453 milyon dolarlık ihracatla kapatan mandalina da 2022 yılı ihracat hedefi 650 milyon dolar. Mandalina sezonunun başlaması nedeniyle, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İzmir’in dünyaca ünlü satsuma mandalinanın başkenti Gümüldür’de “Mandalina Hasat Töreni” düzenledi.

2021 yılında Türkiye’den yapılan meyve sebze ihracatında mandalinanın 453 milyon dolarlık tutarla ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatının 140 milyon dolarlık diliminin satsuma mandalina ihracatından elde edildiğini kaydetti.

Dünyadaki mandalinanın 100’de 5’i Türkiye’de üretiliyor

Dünyaca meşhur İzmir’in satsuma mandalinasında rekoltenin yüzde 100 artarak 175 bin ton olarak gerçekleştiğini aktaran Uçak, “Yaş meyve sebze ürünleri içinde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün olan mandalina sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz mandalina üretiminde Çin ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Dünyada üretilen mandalinanın 100’de 5’i ülkemizde üretiliyor. İhracatta da Çin ve Güney Afrika’nın ardından yine üçüncü sıradayız. Türkiye olarak 2021 yılında 62 ülkeye 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ürettiğimiz mandalinanın yüzde 58’ni ihraç ettik. Bu rakamlar mandalinanın ülkemiz için ne kadar önemli bir değer olduğunu ortaya koyuyor. 2022 yılında mandalina ihracatındaki hedefimiz 1 milyon ton karşılığı 650 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak” şeklinde konuştu.

İspanya’daki rekolte düşüşü Türkiye'ye avantaj

Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi çalışmasında Ege Bölgesi’nin mandalina rekoltesini 175 bin tonu İzmir’de olmak üzere 250 bin ton olarak tespit ettikleri bilgisini paylaşan Uçak, “Geçen sezonki üretime göre mandalina ürününde bölgemizde yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşti. İspanya’da bu sezon mandalina rekoltesinde düşüş var. Bu nedenle bu sezonun ülkemiz için önemli bir avantaj yılı olacağını düşünüyorum. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ihracatçılarımızın da yönlendirmeleriyle erkenci ve geççi mandalina üretiminde de yol aldığımızı ve üretim ve ihracat sezonumuzu genişlettiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

İhracatçıyı Rusya’daki belirsizlik kaygılandırıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yaş meyve sebze ihracatında Türkiye’nin lider pazarı Rusya’daki belirsizlik durumu ve Avrupa’daki resesyonun yeni sezona girerken kendilerinde tedirgin eden hususlar olduğunu vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak mandalina konusunda bu sezon iki projeyi birden hayata geçirme kararı aldıklarını belirten Başkan Uçak, “İlki Ege Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz meyve kayıplarının belirlenmesi projesi. Maalesef ülkemizde birçok meyvede yüzde 10 ile yüzde 30 arasında kayıplar yaşanıyor. İkinci kalite olarak nitelendirdiğimiz ürünler zaten sanayiye giderek değerleniyor. Konserve, meyve suyu, kozmetik sektörlerinde değerlendiriliyor. Bizim bu proje ile amacımız özellikle hasat ve depolama süreçlerinde yaşanan kayıpları tespit ederek eğitim çalışmaları ile bu kayıpları en aza indirmeyi sağlamak. Ege Üniversitesi’nden çok deneyimli bir ekip ile saha çalışmalarına başladık. Bu projeye mandalinanın yanında nar ve domatesi de dahil ettik. Projenin ilk yılı sonuçlandığında siz değerli basın temsilcileri ile proje çıktılarını paylaşacağız. İkinci projemiz de İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürüttüğümüz İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi. Bu proje çerçevesinde Menderes, Selçuk ve Seferihisar ilçelerimizde 100 üretici belirledik be bu üreticileri üretimden ihracata kadar kontrol ederek belgelendireceğiz” dedi.

Mandalinanın yüzde 95’i ihracata uygun

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2 yıldır 10 ürünün ihracata uygunluğunu ortaya koymak adına “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” isimli projeyi sürdürdüklerini hatırlatan Uçak, mandalina için çeşitli bölgelerden yaptırdıkları analizlerin yüzde 95’inin ihracata uygun olduğunu sözlerine ekledi.