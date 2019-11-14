Manisa'dan üç kıtaya kombi ihracatı

Manisa'da 6 yıl önce kombi üretimiyle faaliyete başlayan Alman ısı teknikleri üreticisi Viessmann, kentte ürettiği kombilerin yüzde 70'ini 20 ülkeye ihraç ediyor. Çelik, Türkiye'nin en çok su ısıtıcısı ihracatı yapan ilk 3 firması arasında yer aldıklarını söyledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2013'te kombi üretimine başlayan Viessmann'ın faaliyetleri, şirketin Türkiye genel müdürü Celalettin Çelik ve Manisa fabrikası genel müdürü Nurten Üner'in katılımıyla düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Şirketin Türkiye'deki 25'inci yılı dolayısıyla Manisa'daki fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Viessmann Genel Müdürü Celalettin Çelik, Türkiye'nin en çok su ısıtıcısı ihracatı yapan ilk 3 firması arasında yer aldıklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada 2019 yılı için üretim rakamımızın yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. Kullandığımız parçaların da yüzde 70'i yerli üretim. Bu yüzde 70'in büyük bir kısmı da Manisa ve İzmir'de, bir kısmı da Gebze, Bursa İstanbul'dan temin ediliyor" dedi.

Çift haneli büyüme

Viessmann Manisa fabrikasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Viessmann Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, ekonomide normalleşmenin başlayacağı 2020'de çift haneli büyümeyi öngördüklerini belirtirken, Türkiye'de değer üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Viessmann Manisa Genel Müdürü Nurten Üner ise, 2013 yılında yeşil bina konseptiyle kurdukları Manisa'daki çevre dostu fabrika ile Türkiye ekonomisine en üst düzeyde katma değer yaratmaktan ötürü gururlu olduklarını vurguladı. Viessmann Manisa'nın bölgede bir farklılık yarattığını belirten Üner, başta insan kaynakları uygulamaları olmak üzere pek çok konuda Ege Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşları için örnek olduklarını ifade etti.

Ar-Ge merkezi

Çelik, Viessmann'ın Türkiye'de çeyrek asrı bulan faaliyetlerinin şirket misyonuna paralel olarak istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgularken, 25 senelik tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile Türkiye'nin iklimlendirme sektörünün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Viessmann Grubu'nun 2013 yılında, Türkiye'deki çalışanlarının en büyük ideallerinden birini gerçekleştirerek yatırım yapmaya karar verdiğini ve 20 milyon euro yatırım ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kombi fabrikasını hayata geçirdiklerini belirten Çelik, "Bu tarihten itibaren Türkiye'de ürettiğimiz Viessmann kombileri iç pazarın yanı sıra yüksek oranda aralarında Avrupa ülkeleri de olmak üzere yurt dışına ihraç etmeye başladık" dedi. Satış ve üretim organizasyonları ile Viessmann'ın 300 kişiye istihdam sağladığını aktaran Dr. Celalettin Çelik, yeni nesil kombilerin tasarlandığı Ar-Ge merkezi ve yerel tedarikçi ekosistemi ile geliştirdikleriiş birliği sayesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Çelik ayrıca "Türkiye'de sahip olduğumuz güçlü marka imajının arkasında, yüksek ürün kalitesinin yanı sıra tam müşteri memnuniyetini hedefleyen nitelikli satış sonrası hizmet anlayışımız bulunuyor. Teknolojinin ve ürünlerin tanıtılması noktasında çok sayıda eğitim, seminer ve fabrika teknik gezileri düzenleyerek Viessmann'ın geniş teknik literatürünü tesisat sektörümüze kazandırdık. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye'de hızla gelişen modern ısı tekniği kültürüne önemli katkılar sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Gururla ifade edebiliriz ki, halen Türkiye genelinde çalışan yaklaşık 1 milyon Viessmann ürünü tüketicilerimizin yaşam konforuna doğrudan katkı sağlamakta" şeklinde konuştu.

Yoğuşma önceliği

Viessmann Türkiye'nin birlikte çalıştığı 500'e yakın bayi, 300'ün üzerinde servis teşkilatı ve 10 bölge müdürlüğü ile çok geniş bir organizasyona sahip olduğunu vurgulayan Çelik ayrıca, "Viessmann olarak, mevcut ve kapsamlı yoğuşmalı cihaz ürün portföyü ile ErP Yönetmeliğinin Türkiye'de yürürlüğe girmesinden önce de satışlarımızda Türkiye'de pazar ortalamasının üzerinde bir yoğuşmalı cihaz payına sahiptik. Bu bakımdan sektördeki teknolojik yeniliklerimizle birlikte ErP yönetmeliği sonrasında da pazardaki pozisyonumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz. Bununla birlikte dönemsel ekonomik dalgalanmalara rağmen Viessmann olarak Türkiye'de sürekli ve istikrarlı büyüme trendimizi koruduğumuzu belirtmek isterim. Viessmann Türkiye olarak aldığımız önlemler ve başarılı çalışmalarımız sayesinde bu sene gerileyen pazarda pazar payımızı artırdığımızı söyleyebilirim. 2020'de ise ekonomik sürecin normalleşmeye başlamasıyla 2019 yılında kazandığımız ivmeyi sürdürmeyi ve çift haneli büyümeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ege'ye öncü oldu

Viessmann Manisa Genel Müdürü Nurten Üner ise, 2013 yılında kurulduktan sonra Viessmann Manisa fabrikasının ihracat oranının giderek arttığını, bu oranın 2019 itibariyle üretimin yüzde 70'ine ulaştığını söyledi. Gerçekleştirdikleri ihracat ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından açıklanan Türkiye'nin en çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı yapan ilk üç firması arasında yer aldıklarını vurgulayan Üner, "Sadece gerçekleştirdiğimiz üretim ve ihracat ile değil, sağladığımız istihdam ile de hem Türkiye ekonomisine hem de Manisa ve Ege Bölgesi'ne katkıda bulunuyoruz" dedi.

Viessmann Manisa olarak 6 yıllık kapsamlı çalışmanın neticesinde bu yıl Great Place to Work kapsamında 2019 Ege'nin En İyi İşvereni ödülünü aldıklarını belirten Viessmann Manisa Genel Müdürü Nurten Üner, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile bölgede bir farklılık yarattığına inandıklarını ve Ege Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarına da örnek olduklarını ifade etti.