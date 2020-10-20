"Maske ihracatı yaklaşık 12 kat arttı"

ISD Logistics CEO'su Korkut Koray Yalça, pandemi öncesi Türkiye'den yurt dışına genellikle askılı tekstil ürünleri taşıdıklarını korona sonrası ise maske ve koruyucu giysi talebinin arttığını, Ocak-Eylül aylarında bu ürün gruplarının ihracatının 1,5 milyar doları aştığını belirtti.

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden tekstil, ihracatta pandemi öncesi seviyeleri yakalayabilmek için değişen talebe göre ihraç ürünlerini de yeniden şekillendirdi. Tekstil taşımacılığı konusunda uzman lojistik şirketlerinden ISD Logistics CEO'su Korkut Koray Yalça, korona virüs sonrası şekil değiştiren tekstil ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Yalça, Mart ayından önce yurt dışına genellikle askılı tekstil ürünleri taşıdıklarını, pandemi sonrasında ise koli içinde taşınan veya kumaş gibi rulo malzemelere talebin arttığını anlattı.

Bunlar arasında maske ve koruyucu giysilerin öne çıktığını vurgulayan Yalça, şunları kaydetti:

"İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) verilerine göre tıbbi maske, bez maske ve koruyucu giysi ihracatı Ocak-Eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 12 kat artarak 994,3 milyon doları buldu. Bu dönemde maske ve koruyucu ekipman imalatında kullanılan dokunmamış kumaş ihracatı da İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre yüzde 17'lik yükselişle 520,4 milyon dolar oldu."

Yalça, Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının tekrar artışa geçtiğini hatırlatarak önümüzdeki günlerde maske ve koruyucu giysi gibi ürünlerle bunların imalatında kullanılan tekstil malzemelerine ihtiyacın artabileceğini dile getirdi.

ISD Logistics olarak tekstil ürünlerinin taşımadan önce kalite kontrol işlemlerini yaptıklarını belirten Yalça, bu amaçla tekstil konusunda uzman personel istihdam ettiklerini de sözlerine ekledi.