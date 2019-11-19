Maxion İnci Jant Grubu istihdam ödülü aldı

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü tarafından, işverenlerle potansiyel çalışanları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 12. İstihdamda Buluşma Günleri kapsamında, Maxion İnci Jant Grubu'na 'en çok istihdam sağlayan firmalar' kategorisinde ödül verildi.

Maxion İnci Jant Grubu istihdam ödülü aldı
19 Kasım 2019 Salı 14:06

Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ve İnci Holding ortaklığı olan ve üretimden, ihracata kadar tüm süreçlerde otomotiv yan sanayi sektöründe başarılı çalışmaları bulunan Maxion İnci Jant Grubu, Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından, 2018 yılının en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri seçildi.

İstihdam yaratıyoruz

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, "Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Maxion İnci ve Maxion Jantaş şirketlerimizde, 1700 çalışanımızla birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Grup olarak, pozitif işveren - çalışan ilişkisini, çalışanlarımızın her alanda desteklenmesini ve insana yatırıma önem veren sürdürülebilir iş anlayışını çok önemsiyoruz. İstihdam alanındaki çalışmalarımızın bu tür ödül platformları ile karşılık bulduğunu görmek mutluluk verici. Temelleri atılan beşinci fabrikamızla da yeni istihdam alanları yaratmaya ve bölgemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

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