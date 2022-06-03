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Mayısta fiyatı en çok artan ürün...

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71,04 ile paket turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede görüldü

Mayısta fiyatı en çok artan ürün...
03 Haziran 2022 Cuma 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14,98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14,16 ile tereyağı, yüzde 13,91 ile çocuk giyim ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,52 ile taze meyveler, yüzde 12,1 ile peynir, yüzde 11,58 ile taze süt, yüzde 11,49 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,88 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri ve yüzde 9,18 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Paket turlar    71,04
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı    14,98
Tereyağı    14,16
Çocuk giyim    13,91
Taze meyveler    12,52
Peynir    12,10
Taze süt    11,58
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri    11,49
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri    10,88
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri    9,18

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Sebze (Patates ve bazı yumru bitkiler hariç)    -23,78
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler    -13,13
Elektrikli küçük ev aletleri    -3,15
Likid hidrokarbonlar    -1,91
Diğer büyük ev aletleri    -1,90
Veri işlem ekipmanı    -1,33
Margarin    -0,41
Halı ve diğer yer döşemeleri    -0,04


Kaynak: AA
Etiketler; #enflasyon #fiyat artışı #tüik #paket turlar
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