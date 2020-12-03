Maysan Mando’ya uluslararası ödül

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticilerinden Maysan Mando, çevresel sürdürülebilirlik konusunda örnek başarılara imza atmaya devam ediyor

Maysan Mando, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen The Stevies IBA “Uluslararası İş Ödülleri” yarışmasında, “Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Programı” kategorisinde, Maysan Mando Atık Yönetı̇mı̇ Rota Oyunu (MAYRO) projesi ile Bronz Stevie ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticilerinden Maysan Mando, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden birini almanın gururunu yaşıyor…

Maysan Mando, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen The Stevies IBA “Uluslararası İş Ödülleri” yarışmasında, “Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Programı” kategorisinde, Maysan Mando Atık Yönetı̇mı̇ Rota Oyunu (MAYRO) projesi ile Bronz Stevie ödülünü almaya hak kazandı.

Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki somut çalışmalarını yeni bir başarıyla taçlandıran Maysan Mando, ilk kez katıldığı yarışma kapsamında; çevre yönetim sistemini geliştirmek, çevre bilincini teşvik etmek ve sürdürülebilir bir çevre farkındalığı sağlamak amacıyla geliştirdiği, eğitim ve oyun konseptini birleştiren MAYRO projesi ile jürinin büyük beğenisini topladı.

Maysan Mando çalışanlarını kapsayıcı özellikteki proje ile şirket, çeşitli metotları (oyunlaştırma, sınavlar, dijital ve sosyal çalışmalar vb.) katılımcı şekilde uygulayarak güvenli çalışma ortamı sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda hem eğitici hem de keyifli bir uygulamaya imza atmış oldu.

Katkı sağlamaya devam edeceğiz

İş dünyası açısından son derece prestijli olan bir yarışmada geliştirdikleri proje ile bronz ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, sürdürülebilir bir çevre bilincini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projenin, uzun vadede çok önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi.

Maysan Mando olarak, çevresel farkındalığı yayma konusunda sorumluluk almaya devam edeceklerini aktaran Şengül, “Çevremize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle çevre yönetim sistemimizi geliştirmek için yatırımlara da devam ediyoruz. Sürekli iyileştirme anlayışıyla, özellikle yeni normalin beraberinde getirdiği dijitalleşme odaklı çalışmalara çok önem veriyoruz. Bu noktada, fabrikamızdaki tüm süreçlerin birbirine entegrasyonu ve mobil hale getirilmesi üzerine çalışmalarımız var. Çevreye saygılı ve değer katan işletme anlayışımızla kâğıt kullanımını en aza indirip, tüm operasyonel süreçlerimizi yazılımlara aktarma yönünde adımlarımız da sürüyor. Ödül aldığımız MAYRO projemiz de bu çalışmalarımızın destekleyicisi olarak, gelecek hedeflerimizde önemli bir yer tutuyor. Oyunlaştırma ve eğitim odaklı yönü, çalışanlarımızın da etkin katılımıyla, projemizin hem şirketimize hem toplumumuza hem de yarınlarımıza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Diğer firmalardan örnek uygulamamızı görmek için taleplerin gelmesi de bizi ayrıca mutlu etti. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda dojo alanı yaygın ancak çevre konusunda değil. Bu bakımdan Maysan Mando olarak, çevre dojo alanı uygulamamızla da öncü firmalardan olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.