Mehmet Ulusoy: Faiz indirimi doğru ama yetmez

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 4.25 baz puan faiz indirimini değerlendirdi. Dr. Ulusoy, faiz oranlarının %24’ten % 19.75’e çekilmesinin ülkeye rahat bir nefes aldıracağın, ancak devamının da gelmesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet Ulusoy: Faiz indirimi doğru ama yetmez
27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde bulduklarını belirten Ulusoy, “Üretici durmadan çalışıyor ama bu faizlerle ayakta kalmak oldukça zor. İnanıyoruz ki Merkez Bankası’nın faiz indirimi yatırımcılara ve tüm piyasaya olumlu yansıyacak” dedi. Bankaların da mevcut faiz oranların hızlı bir şekilde indirmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ulusoy, “Her banka kendi kullandırdığı kredi maliyetini düşürmedikçe, bu olumlu adımın sürdürülebilir olması imkansız” dedi.

Çok çalışmalıyız

Ulusoy, yapılan faiz indirimleri üreticiden, en küçük tüketiciye kadar herkes için, tüm Türkiye için olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekerek “Türk milleti birbirine kenetlenip, çok çalışarak tüm zor zamanlarını kısa bir sürede atlatmış bir millet. Umuyoruz ki ekonomik açıdan zor olan bu dönemi de atlatacağız. Biz Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ülke için atılan her olumlu adımın arkasındayız” diye konuştu.

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