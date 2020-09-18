Mekanların değerini artırıyor

Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, yeni normal olarak adlandırılan ekonomik düzende, firmaların farklı uygulamalar ve avantajlar sağlamaları gerektiğini dile getirerek, "Bir evin tüm mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarını tek elden, zahmetsizce ve ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle müşterilerimize sunuyoruz" dedi

Loda Mobilya'nın Ege Bölge Bayiliğini de sürdüren Moa Mimarlık'ın, yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettiğini dile getiren Serçe, profesyonel iç mimarların ücretsiz tasarladığı anahtar teslim hizmetiyle müşterilere hem fiyat hem zamanla birlikte güvenli alışveriş imkanı yarattıklarına dikkat çekti.

Müşterilere bütünleşik hizmet modeli sunduklarını vurgulayan Can Serçe, "Evlerde mobilyadan aydınlatma, vitrifiye, halı, perde, aksesuar gibi bir çok farklı kalemdeki ürünü istenirse online olarak da müşterilerimize sunabiliyoruz. Böylelikle müşterilerimize hem hızlı, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olmasının yanı sıra; evini bir iç mimara dekore ettirmenin avantajlarını yaşatıyoruz. Üstelik tüm bu hizmetler ücretsiz olarak profesyonel bir iç mimari dokunuşuyla belli bir konsepte göre tasarlanıyor. Bize gelen müşterilerimizin öncelikle taleplerini ve beklentilerini dinliyoruz. Daha sonra mobilya ve diğer tüm detayları içeren 3 boyutlu bir sunum gerçekleştiriyoruz. Müşteriler, sürpriz yaşamadan güvenilir bir firma ile çalışarak evin tümünü dekore etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Sağlanan kredi olanaklarıyla gayrimenkul sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, stoklarını önemli ölçüde erittiğini ve bu gelişmenin mobilya sektörüne de yansıdığını vurgulayan Can Serçe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz aylarıyla beraber satışlar yükseldi ve ertelenen mobilya ve dekorasyon karşılamaya başladı. 2020 yılına iyi başlamıştık. Bununla beraber evlilik ve nişan törenlerinin ötelenmesi sezonu 3 ay geriye attı. Fakat mobilya ihtiyaçları da geçerliliğini koruduğu gibi insanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladı. Ayrıca, yoğun hizmet sunduğumuz yazlık bölgelerde de sezon bu yıl biraz daha uzadı. Evini yeniden dekore etmek ve eşyalarını da yenilemek isteyenlerden çokça talep alıyoruz. Evini uygun bütçelerle yenileyen müşterilerimiz, konut, işyeri ve yazlıklarının değerini de artırmış oluyor"



