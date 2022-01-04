Memur ne kadar zam aldı? Memur maaşı son zamla ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 28'lik zammı yeterli bulmayan memurlar ek zam talep etti. Kabine toplantısından sonra memurlara ek zam müjdesi veren Erdoğan, yüzde 23'lük enflasyon zammı ve yüzde 5'lik dönem zammına yüzde 2,5 ek zam yaptıklarını açıkladı. Memurların toplam alacağı zam oranı böylece yüzde 30,5 oldu
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı da belli oldu. Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlardan ek zam talebi de geldi. Bu talebe kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından memurlara bir müjde verdi.
TOPLAM ZAM ORANI 30,5'E ÇIKTI
Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.
MEMURLAR ZAMLI MAAŞINI MERAK EDİYOR
Bu gelişme sonrası memurlar, Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammın ardından maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.
İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:
Vali - 22.412 - 29.247
Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.110
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.126
Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.886
Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.347
Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.121
Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.741
Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.214
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.340
Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.357
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.165
Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.785
Vaiz (1/4) - 6.844 - 8.931
Avukat (1/4) - 8.311 - 10.845
En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.368