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Memur ve emekli memur maaş zammı belli oldu!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi

Memur ve emekli memur maaş zammı belli oldu!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30

Asgari ücrete yapılan zammın ardından bir zam haberini de memur ve memur emeklisi vatandaşlar bekliyordu. 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin TL'ye çıkarken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

OCAK AYINDA YÜZDE 7,5 ZAM ALMIŞLARDI

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.

Etiketler; #memur maaşı #emekli maaşı #memur maaş zammı #enflasyon
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