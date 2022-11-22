Memur ve emekli yılbaşında ne kadar zam alacak? İşte ilk hesaplar...

Yılbaşı yaklaşırken, emekliler ve memurlar ne kadar zam alacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile yapılacak zam oranı da belli olmaya başladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,02 olarak açıkladı. Buna göre refah payı eklenmeden emeklinin ve memurun alacağı maaş hesaplandı. Tahminlere göre en düşük memur maaşı 10 bin 849 lira olacak. İşte haberin ayrıntıları...

Milyonlarca emekli ve memur yılbaşında alacakları zammı heyecanla bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. Memurlar ve memur emeklileri açıklanacak orana göre, enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı enflasyon verisi ekim ayına ait. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 3,54 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 oldu. Böylece yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin alacağı maaş zammında enflasyon rakamlarına refah payı da eklenmesi bekleniyor. Ancak kesin rakam ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonundan sonra belirlenecek.

Merkez Bankası, kasım ayına ait piyasa beklentileri anketini geçtiğimiz günlerde yayımladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Refah payı eklenmeden Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisine göre, memur ve emekli maaşları hesaplandı. Eğer enflasyon söylendiği gibi yüzde 68,08 oranında gerçekleşirse, en düşük maaşlar şöyle olacak:

-Esnaf emeklisi 4 bin 955 lira

-2000 öncesi SSK emeklisi 5 bin 533 lira

-Emekli Sandığı 7 bin 242 lira

-En düşük memur maaşı 10 bin 849 lira